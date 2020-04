Costa: dopo il lockdown la ripartenza del Paese sarà Green

In attesa della Conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che illustrerà questa sera i punti salienti della Fase 2, il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha annunciato l’approvazione del Documento di Economia e Finanza.

“Grazie al lavoro congiunto con il ministro Roberto Gualtieri, questo documento traccia sicuramente una ripartenza, ma una ripartenza #green”, ha dichiarato Costa nel suo messaggio pubblicato su Facebook.

Il documento approvato dal consiglio dei ministri introduce per la prima volta in Italia la transizione economica del Paese per garantire una ripartenza green dopo il lockdown.

Le parole d’ordine sono economia circolare, efficientamento energetico e contrasto ai cambiamenti climatici, fattori di cui in futuro si dovrà tenere conto per le prossime manovre.

E' stato approvato in consiglio dei ministri il Documento di Economia e Finanza. Con estrema soddisfazione posso… Pubblicato da Sergio Costa su Domenica 26 aprile 2020

Fonte: Sergio Costa