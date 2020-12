Valanga sulla Marmolada distrugge lo storico rifugio di Pian dei Fiacconi

Ai piedi della Marmolada, una valanga dal fronte nevoso di circa 600 metri ha travolto lo storico rifugio del Pian dei Fiacconi.

A quanto risulta non ci sono vittime né feriti: gli uomini del soccorso alpino, infatti, hanno già effettuato una bonifica escludendo che ci siano persone coinvolte.

A dare l’allarme era stato un elicottero, che aveva avvistato il rifugio sommerso e distrutto.

Al suo interno, tra le altre cose, c’era anche una bellissima libreria sul tema della Montagna, ampiamente fornita di libri in italiano e in tedesco: testi sulla Marmolada, libri di storia, di alpinismo, di escursioni, di geologia, di cucina, di feste e tradizioni, saggi e romanzi, di libri per bambini, flora e fauna.

Il rifugio, raggiungibile a piedi con ciaspole o sci d’alpinismo in un ora e mezza circa su itinerario tracciato con gatto delle nevi, è conosciuto come la porta d’accesso al ghiacciaio della Marmolada.