Se abbandoni i rifiuti in questo parco thailandese, le autorità te li rispediscono a casa

Se lasciate dei rifiuti nel Parco nazionale Khao Yai vicino Bangkok in Thailandia, sappiate che, quella stessa spazzatura, la ritroverete davanti alla porta di casa vostra. L’iniziativa è delle autorità del parco, patrimonio Unesco e va a punire i turisti maleducati. Chi arriva deve registrarsi, così che i guardiani possano poi facilmente rintracciare i colpevoli di inquinamento ambientale. Anche il ministro dell’Ambiente Varawut Silpa-archa ha pubblicato sui social le foto di rifiuti raccolti in pacchi di cartone pronti per essere spediti.

สาแก่ใจกูยิ่งนัก555555//ลุงพลAuthorities at Khao Yai National Park recently mailed back trash to inconsiderate campers… Pubblicato da God Of War V.7ยับ su Venerdì 18 settembre 2020

“La spazzatura è tua, te la rispediremo”, c’è scritto nei cartelli di accompagnamento. Inquinare gettando rifiuti in un parco nazionale è un reato punibile con 5 anni di carcere e multe salitissime in Thailandia. E ancora in un altro cartello c’è scritto: “Hai dimenticato queste cose al Parco Nazionale di Khao Yai”.

“Abbiamo pensato a tutto in questo parco per rendere la visita il più piacevole possibile – dice Varawut Silpa-archa- I turisti devono solo venire qui e godersi questa meravigliosa natura. Non avremmo mai pensato che ci avrebbero ringraziato lasciandoci un mucchio di spazzatura”.

Oltre a inquinare, i rifiuti potrebbero essere molto pericolosi per gli animali che vivono nel parco che si trova nord-est della capitale thailandese Bangkok, si estende per oltre 2mila kmq ed è molto gettonata da turisti ed escursionisti.

Fonte: Varawut Silpa-archa/Facebook

