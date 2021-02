Riconfermate Sergio Costa al ministero dell’Ambiente!

Sergio Costa, uno dei migliori ministri che l’Italia abbia mai avuto, rischia di non essere riconfermato. Non vogliamo che l’Ambiente finisca ancora una volta nel dimenticatoio e anzi è proprio questo il momento giusto per far sentire la nostra voce e “spingere” affinché il ministro Costa sia riconfermato.

Nelle prossime ore Mario Draghi, che ha accettato con riserva l’incarico di formare il nuovo governo, sceglierà i ministri ma non è stato nominato in alcun modo il dicastero di Costa e questo non promette niente di buono.

Vi abbiamo già spiegato i tanti motivi per cui secondo noi Sergio Costa è il miglior ministro dell’Ambiente, almeno da 10 anni a questa parte.

Un ministro che ha trasformato le parole in fatti più di una volta e che si è reso protagonista di una serie di importanti iniziative mentre tante altre erano state messe in cantiere per l’imminente futuro. Un vero peccato, dunque, se non potesse continuare nel suo lavoro a favore di ambiente e animali.