A distanza sembrano soffici, leggere, eteree ma le nuvole possono avere un peso paragonabile a quello di quattro balenottere azzurre o cento elefanti per via anche dell’acqua presente al loro interno.

Una domanda davvero inusuale ma curiosa. Ci sono diversi tipi di nuvole, con forme, caratteristiche e altitudini differenti. Le più comuni e riconoscibili sono i cumuli. In generale, la maggior parte di esse sono solo grandi accumuli di vapore acqueo e minuscoli cristalli di ghiaccio.

Dato che fluttuano in modo così leggiadro nel cielo, si potrebbe pensare che siano meno dense dell’aria. In realtà, è vero ma per metà. A volte la densità di una nuvola è effettivamente inferiore all’aria secca circostante, ma altre è decisamente superiore.

E anche il loro peso è stato calcolato. Peggy LeMone, ricercatrice del National Center for Atmospheric Research, sostiene che la densità dell’acqua di un tipico cumulo sia di mezzo grammo per metro cubo. Essa però non è concentrata in un unico punto della nuvola ma è distribuita in modo non uniforme nell’intero volume. Per ogni metro cubo di un cumulo, ci sono circa un milione di gocce.

Ma per valutare il peso di una nuvola, è necessario misurarne anche le dimensioni. Si può determinare la superficie di un cumulo misurando semplicemente la dimensione dell’ombra proiettata sul terreno. LeMone lo ha fatto registrando il contachilometri della sua auto mentre guidava sotto una nuvola.

Un tipico cumulo è largo circa un chilometro e poiché la sua forma ricorda un cubo, ciò significa che il volume della nuvola è di circa un miliardo di metri cubi. Per determinare il peso dell’acqua di un cumulo, è bastato solo moltiplicare la densità per il volume, pari a 500.000.000 di grammi di acqua – 500 tonnellate. In altre parole, l’acqua all’interno di un comune cumulo pesa come quattro balenottere azzurre o cento elefanti.

Se sono così pesanti come fanno a galleggiare?

Abbiamo scoperto che non sono poi così leggiadre ma allora come fanno a non piombare sulla superficie terrestre per effetto della gravità? Il motivo principale sta nelle dimensioni delle goccioline d’acqua di cui sono composte, così piccole che ne servono un milione per formare una singola goccia di pioggia. A causa della loro minuscola superficie, l’effetto della gravità è annullato dai venti, dalle correnti ascensionali di aria calda e dall’attrito in generale.

Ma un po’ alla volta una nuvola “cade”. Quando la densità dell’acqua della nuvola aumenta e le goccioline diventano più grandi e più pesanti, si verifica un fenomeno che abbiamo sperimentato anche noi molte volte durante la nostra vita: la pioggia!

Fonti di riferimento: Mentalfloss

