Pompieri australiani si imbattono in un’enorme piantagione di marijuana mentre combattono contro le fiamme

Erano impegnati a estinguere gli incendi nel Nuovo Galles del Sud, in Australia, quando si sono improvvisamente imbattuti in un campo nascosto di marijuana. È successo ai vigili del fuoco del servizio antincendio rurale del NSW, che in quel momento si trovava vicino alla città di Tahmoor, a ovest di Woollongong.

Divertiti dalla scoperta, i vigili si sono scattati dei selfie che hanno per sfondo le piantagioni, pubblicandoli online, come riporta il dailymail. Una gradita distrazione dagli incendi che affliggono la zona e che continuano, purtroppo, a distruggere ettari su ettari di terreno.

Basti pensare che solo tra Buxton, Balmoral, Bargo e nelle aree circostanti sono andate distrutte circa 40 case. Per non parlare degli innumerevoli animali, tra cui i koala, che hanno perso la vita tra le fiamme, e che continuano a morire giorno dopo giorno.

Fra l’altro, poco distante dal luogo della scoperta, nei giorni scorsi avevano perso la vita i colleghi Andrew O’Dwyer, 36 anni, e Geoffrey Keaton, 32 anni, quando il loro camion è andato fuori strada dopo aver colpito un albero caduto a terra. Colleghi verso cui i vigili hanno espresso solidarietà, dispiaciuti per il fatale incidente.

In una situazione così tragica come quella che sta vivendo l’Australia in questo momento, e che vede i vigili del fuoco in prima linea, non è semplice mantenersi calmi, e una piccola pausa divertente come questa può risollevare almeno un po’ l’umore, prima di riprendere a combattere contro la devastazione.

Photo Credit: dailymail