Le polveri tossiche dell’ex Ilva si sono sollevate in aria. Taranto è avvolta da una inquietante nube rossa

Questo accade a #Taranto quando soffia il vento. Oggi c'è vento e le polveri dell'ilva invadono il cielo. Niente, è giusto che si sappia, che non si pensi che si stia dando una mano a questa città perché la situazione di quell'impianto peggiora e con lui le condizioni di chi ci vive vicino. Chi non lo ha visto non può capire, chi non ha messo le mani in quella polvere o visto la sofferenza negli occhi dei genitori non può comprendere. Quando sento le parole "vedremo" "salvaguardare" "impatto ambientale " mi sale il sangue al cervello . Questa è una ferita insanabile di civiltà che a prescindere dai colori politici viene inflitta tutti i giorni a questo luogo . Immaginate di guardare il cielo con paura , che quelle strane nuvole vi fanno stringere il cuore, vi fanno sentire colpevoli di qualcosa di cui non avete colpa. Nessuno tranne i tarantini può spiegare il mix di sensazioni che si prova. Noi possiamo informare, insistere nel raccontare e la politica dovrebbe fare qualcosa. Ma questo ultimo passaggio manca, manca da troppo tempo, anzi forse non c'è mai stato .

Pubblicato da Pinuccio su Sabato 4 luglio 2020