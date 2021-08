Riscaldamento globale: piove per la prima volta sulla calotta glaciale della Groenlandia

Lo scorso settimana è stata osservata una precipitazione sulla calotta glaciale della Groenlandia. Un evento provocato dal riscaldamento globale e dall’aumento delle temperature, mai accaduto prima d’ora.

Secondo i ricercatori della Summit Station della National Science Foundation per tre volte in meno di un decennio, la stazione ha registrato temperature superiori allo zero. Fino a pochi giorni fa, però, non erano mai state segnalate precipitazioni in questa località.

Lo scorso sabato però, alla vigilia di ferragosto, all’alba la temperatura era particolarmente elevata e ha piovuto per la prima volta.

On August 14, 2021, temperatures rose above freezing on the summit of Greenland for only the third time this decade. But for the first time on record, rain fell at @NSF Summit Station. Read the full Greenland Today report: https://t.co/dVzhYSgefm pic.twitter.com/ctyMMILn9e — National Snow and Ice Data Center (@NSIDC) August 18, 2021

Le precipitazioni sono proseguite per altri tre giorni, accompagnate da temperature sempre sopra lo zero, a sud e a ovest della Groenlandia. Per tre giorni, il ghiaccio ha continuato a sciogliersi e migliaia di miglia quadrate si sono riversate nell’oceano.

In totale, è andata persa una massa di ghiaccio sette volte superiore alla media che si registra nello stesso periodo dell’anno. Per quanto possa impressionare questo numero, secondo i ricercatori l’evento non avrebbe di per sé un impatto enorme ma è comunque indicativo della crescente estensione, durata e intensità dello scioglimento in Groenlandia.

“La Groenlandia, come il resto del mondo, sta cambiando. Ora vediamo tre eventi di scioglimento in un decennio in Groenlandia – e prima del 1990, accadeva circa una volta ogni 150 anni. E ora piove: in un’area in cui la pioggia non è mai caduta”, ha commentato Ted Scambos, ricercatore presso il Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences dell’Università del Colorado.

Fonte di riferimento: National Snow and Ice Data Center/The Washington Post

