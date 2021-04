Piantiamola! Piantare alberi per tutelare l’ambiente: il progetto di Avery con Treedom

Kenya, Camerun, Nepal, Madagascar, Guatemala. Lo sapevate che anche un’etichetta può fare il giro del mondo, ridurre le emissioni di CO 2 e supportare i contadini locali. Ma come? Investendo in una delle migliori strategie che abbiamo a disposizione per contrastare la crisi climatica: piantando alberi! E noi, insieme alle etichette, possiamo fare la nostra parte. Vi spieghiamo come.

Partiamo da un presupposto: gli alberi sono la nostra più importante e meravigliosa risorsa per combattere il riscaldamento globale e tutte le crisi che esso comporta. Sono gli alberi a svolgere il ruolo fondamentale di regolazione della temperatura e dell’umidità ambientali, a rimuovere l’anidride carbonica e le sostanze inquinanti dall’atmosfera, a proteggere il suolo, a ospitare e a nutrire numerose specie animali favorendo in questo modo la biodiversità.

Ma se da un lato proprio loro, gli alberi, sono costantemente minacciati da disboscamenti, perdita di foreste, allevamenti e coltivazioni intensivi, dall’altro è esattamente per questo più che mai urgente ripartire da loro.

Cosa fare allora? Semplice: piantare nuovi alberi e con loro tutelare l’ambiente, i lavoratori di un posto e la vita sul Pianeta! Una pratica che sempre più cittadini e realtà pubbliche e private stanno mettendo in campo, nella ferma convinzione che è necessario aumentare ovunque le aree verdi attraverso nuove piantumazioni.

Avery Tico è una di quelle realtà. Leader nel settore delle etichette e dei materiali adesivi e già attentissima alle esigenze ambientali (nei processi di produzione si utilizzano materiali ecologici, riciclabili o biodegradabili), Avery ha deciso di piantare una “foresta aziendale” per arricchire la Terra con nuovi alberi che daranno benefici ambientali e sociali per le comunità locali che se ne prenderanno cura e godranno dei loro frutti.

A ad oggi, l’azienda ha già piantato 600 alberi da regalare a chi acquisterà le etichette aderenti alla promozione.

Piantiamola! Come funziona

Si chiama infatti “Piantiamola!” l’iniziativa di Avery che comincia il 1° aprile e termina il 31 ottobre 2021, in collaborazione con Treedom, la prima piattaforma web al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguire online la sua storia.

Loro hanno dato radici a 600 nuovi alberi in mezzo mondo: in Nepal e in Guatemala, nel Camerun e in Colombia, in Kenya, nel Madagascar e in Tanzania e noi possiamo adottarli singolarmente acquistando etichette ecologiche.

Quello che abbiamo la possibilità di fare, insomma, è comprare uno dei due tipi di etichette Avery ecologiche aderenti alla promozione:

in carta certificata FSC®, che proviene da foreste gestite responsabilmente

in carta riciclata al 100%

A fronte dell’acquisto riceveremo in “dono” un albero, che verrà geolocalizzato e fotografato: in questo modo avremo la possibilità di seguire la storia del progetto che l’albero stesso contribuirà a realizzare, dargli un nome ed essere testimoni di un vero cambiamento.

Gli alberi della foresta di Avery coinvolgono 35 contadini e la piantumazione dei nuovi alberi consentirà di assorbire efficacemente l’anidride carbonica, contrastando l’effetto serra, il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici e contribuendo a rendere il mondo un posto migliore in cui vivere.

Ogni singolo albero piantato non fa altro che migliorare la qualità dell’aria e proteggere sia il suolo sia la biodiversità. Oltre a dare lavoro e sostentamento a quanti vivono attorno ad esso.

Gli alberi, infatti, scelti tra diverse specie a partire dal cacao e dal caffè, sono piantati direttamente da agricoltori locali e offriranno benefici ambientali, sociali e finanziari alle comunità.

Benefici che anche a livello globale non tarderanno ad arrivare.

Cosa aspettiamo allora? Piantiamo alberi no?