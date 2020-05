Piantare alberi per tutelare l’ambiente: il progetto di Bestway con Treedom

Bestway, in collaborazione con Treedom, ha avviato un progetto per piantare 1.500 nuovi alberi in diversi Paesi del mondo.

Un modo per contribuire al benessere del Pianeta e al nostro, investendo nella migliore strategia che abbiamo a disposizione per contrastare la crisi climatica.

Un progetto ambizioso: 1.500 nuovi alberi per la salute del Pianeta

Gli alberi, lo sappiamo bene, sono la nostra più importante risorsa per combattere il riscaldamento globale e la crisi climatica in atto.

Le piante, infatti, svolgono un fondamentale ruolo nella regolazione della temperatura e dell’umidità ambientali, rimuovono CO2 e sostanze inquinanti dall’atmosfera, proteggono il suolo, ospitano e nutrono numerose specie animali e favoriscono la biodiversità.

Per tutti questi motivi, tutelare le foreste esistenti e piantare nuovi alberi riveste un’importanza strategica per tutelare l’ambiente e la vita sul Pianeta.

Sempre più cittadini e realtà pubbliche e private si stanno rendendo conto della necessità di aumentare le aree verdi attraverso nuove piantumazioni e anche numerose aziende dimostrano una maggiore sensibilità ambientale.

Bestway, azienda italiana specializzata in piscine e arredamenti gonfiabili per adulti e bambini, è una di queste aziende, da sempre impegnata a migliorare i propri processi produttivi per favorire il riciclo e uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale.

L’azienda, infatti, è riuscita a risparmiare emissioni pari a oltre 1.500 autobus all’anno, grazie all’installazione di pannelli solari che coprono parte del fabbisogno energetico della produzione, ha avviato progetti dedicati al risparmio energetico per diminuire il consumo energetico di anno in anno e ha ridotto le emissioni di CO2 per oltre 60mila tonnellate.

In linea con questo impegno, Bestway ha deciso di aderire a un progetto eco sostenibile di Treedom e di piantare ben 1.500 nuovi alberi, 250 per Paese tra cui anche in Italia, supportando in questo modo cinque progetti di in Ecuador, Guatemala, Kenya, Camerun e Tanzania.

La piantumazione dei nuovi alberi aiuterà ad assorbire anidride carbonica, contrastando l’effetto serra, il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici e contribuendo a rendere il mondo un posto migliore in cui vivere.

Ogni singolo albero piantato, infatti, contribuirà a migliorare la qualità dell’aria e a proteggere sia il suolo sia la biodiversità.

Gli alberi, scelti tra diverse specie, saranno piantati direttamente da agricoltori locali e offriranno benefici ambientali, sociali e finanziari alle comunità, oltre che a livello globale.

Il contributo dei cittadini alla piantumazione

All’ambizioso progetto di piantumazione di Bestway hanno potuto partecipare attivamente anche i clienti, che hanno così contribuito al benessere ambientale e di conseguenza alla salute di tutti noi.

A partire dallo scorso 22 aprile, infatti, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, l’azienda ha offerto ai propri clienti la possibilità di piantare un albero gratuitamente.

A fronte di un acquisto sullo store ufficiale di Bestway, per gli ordini di importo superiore a 300 euro, clienti hanno ricevuto in dono un albero che verrà piantato nell’ambito del progetto nato in collaborazione Treedom.

Il proprietario dell’albero riceverà una fotografia del momento in cui la pianta verrà messa a dimora, dopodiché l’albero, geolocalizzato, avrà una propria pagina online grazie alla quale sarà possibile monitorarne la crescita e lo sviluppo.

I proprietari a distanza del nuovo albero riceveranno periodicamente aggiornamenti relativi alla pianta e alla storia dei contadini che nel tempo offriranno cure all’albero.

Grazie alla possibilità offerta da Bestway, 250 alberi sono stati donati ai clienti: piante che assicureranno la rimozione di ben 13.250 kg di anidride carbonica dall’atmosfera.