Piantare alberi a costo zero: dall’Olanda, la semplice e innovativa idea per città più verdi

Tutelare boschi e foreste esistenti e piantare nuovi alberi è fondamentale per far fronte alla crisi climatica. Gli alberi, lo sappiamo bene, contribuiscono ad assorbire CO2 e a restituire ossigeno e aiutano a regolare la temperatura e l’umidità ambientali, contrastando il riscaldamento globale.

Ogni Paese ormai sta portando avanti progetti di riforestazione: in Europa, l’ambizione è di piantare 3 miliardi di alberi entro il 2030, così da contribuire a ridurre le emissioni di gas serra del 44%. Progetti come questo potrebbero però fallire ancora prima di cominciare. Il rischio che i vivai non riescano a soddisfare la domanda di alberi è infatti molto alto.

Nei Paesi Bassi, ad esempio, il governo vorrebbe riforestare 37mila ettari di terreni entro i prossimi nove anni, piantando circa 100 milioni di nuovi alberi: riuscire a reperire una quantità così importante di piante potrebbe essere una tra le più grandi difficoltà.

Un’idea per risolvere il problema arriva proprio dall’Olanda, grazie all’iniziativa Meer Bomen Nu – Più alberi ora – che punta a riforestare a costo zero reperendo gli alberi direttamente dalla natura. Il metodo, messo a punto dall’ecologo Franke van der Laan della fondazione MEERGroen, è molto semplice e consiste nel raccogliere giovani piante e semi nei luoghi dove le loro possibilità di sopravvivenza sono molto basse e ripiantarli dove serve.

Ogni albero di quercia o di faggio, ad esempio, ogni anno produce centinaia di semi: alcuni di loro non troveranno condizioni favorevoli per germinare, altri daranno vita a piantine con poche possibilità perché cresciute lungo un sentiero o in aree edificabili.

I volontari delle diverse organizzazioni coinvolte nel progetto raccolgono queste piantine e le mettono a dimora in parchi, aree naturali o le regalano ad agricoltori e cittadini che hanno voglia di prendersene cura. Il tutto con il permesso delle guardie forestali e proprietari dei terreni.

Ogni piantina nata in un luogo poco adatto avrà così maggiori possibilità di crescere e diventare un importante tassello dell’ecosistema, dando riparo e cibo ad animali, uccelli, insetti e migliorando il clima per tutti noi.

La campagna Meer Bomen Nu ha permesso di trapiantare in un solo inverno 250.000 piantine, grazie al lavoro di duemila volontari. L’80% delle piante è riuscito a sopravvivere nei giardini e nei terreni di 800 persone. L’obiettivo per la prossima stagione invernale è quello di piantare un milione di alberi, coinvolgendo anche altri Paesi.

Poiché si tratta di un metodo davvero semplice, economico e sostenibile, estenderlo fuori dall’Olanda non dovrebbe essere complicato. Basterebbe infatti che le autorità concedessero le autorizzazioni per prelevare e ripiantare gli alberi ed effettuare le operazioni seguendo le giuste indicazioni relative a quali specie piantare e in quali aree. Se si riuscisse a coinvolgere esperti, volontari e amministrazioni locali, si potrebbero avere molti alberi in tempi abbastanza brevi a costo zero.

