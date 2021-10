La disperata lotta per salvare gli uccelli dal petrolio in California

Gli uccelli hanno una temperatura corporea elevata; usano le loro piume quasi come una muta stagna per tenersi al caldo nell’ambiente marino. Se si sporcano, la loro prima risposta è riscaldarsi il più rapidamente possibile. Ecco perché di solito arrivano a terra velocemente, in modo che possano cercare di stare al caldo.

Per quanto riguarda i mammiferi marini, come delfini o balene, ancora non si hanno dati certi circa gli effetti sulla loro salute a lungo termine. Le foche e i leoni marini, ad esempio, non possono fare affidamento sulle loro pellicce, sporche di petrolio, mentre delfini o balene potrebbero involontariamente ingerire la sostanza.