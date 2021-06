Pesticidi, nessun divieto in Svizzera: lo storico referendum non sta passando, purtroppo

Il 61% degli elettori svizzeri vuole ancora i pesticidi in agricoltura. Stando alle proiezioni diffuse dal GFS Bern, il referendum è stato vinto dalle lobby dell’agroindustria (e dalle loro pressioni). I risultati definitivi sono attesi per la serata di oggi 13 giugno.

Questo weekend i cittadini elvetici erano chiamati ad esprimere la loro opinione su diversi temi “caldi”: misure antiterrorismo, leggi Covid-19 e proposte per proteggere l’ambiente tramite il divieto dei pesticidi sintetici.

Sui pesticidi, in particolare, due iniziative: la prima, ‘Per una Svizzera libera dai pesticidi di sintesi’, prevede un bando nazionale entro 10 anni, con divieto di commercializzazione di cibi importati prodotti in questo modo; mentre la seconda, ‘Per acqua potabile pulita e cibo sano’, vuole limitare i sussidi governativi alle sole aziende agricole che non utilizzano pesticidi e utilizzano antibiotici solo per curare gli animali malati (non dunque a scopo “preventivo”). Anche la quantità di liquame utilizzato sui campi, e quindi potenzialmente immessa nel sistema idrico, punta ad essere limitata.

Leggi anche: Abolizione pesticidi in agricoltura: la Svizzera si prepara a votare storico referendum, primo al mondo

I referendum sono sostenuti dagli ambientalisti e dall’opposizione, mentre il governo vuole un doppio “No”, sostenendo che le proposte minano la sovranità alimentare del Paese.

Per quanto riguarda la distribuzione degli elettori, quelli urbani sarebbero ampiamente favorevoli mentre i rurali orientati a votare ‘No’, con sondaggi che indicavano prima delle votazioni un testa a testa. Ma la vittoria dei contrari sembra ormai certa.

Le proiezioni a urne chiuse danno infatti la percentuale dei ‘No’ intorno al 61%, piuttosto schiacciante. Un capovolgimento dei risultati a scrutini terminati appare dunque improbabile.

Il verdetto definitivo è atteso in serata.

Un’altra grande occasione per l’ambiente va in fumo?

Fonti di riferimento: Ansa / Thelocal.ch

