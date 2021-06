Per festeggiare non c’è bisogno di lanciare i palloncini in aria. Ci sono bellissime alternative ecologiche e green

Lanciare i palloncini in aria è una consuetudine molto diffusa per festeggiare ricorrenze, compleanni e altre occasioni speciali. Purtroppo però, dal punto di vista ambientale, è una pessima scelta.

Quando i palloncini tornano a terra, spesso finiscono nel mare o nell’oceano, con tutte le conseguenze che ciò comporta per la fauna. Le meduse rimangono frequentemente intrappolate nei palloncini e la stessa cosa vale per le tartarughe, mentre foche e delfini li ingeriscono.

Ma anche gli animali che vivono sulla terraferma corrono rischi simili dato che spesso scambiano i palloncini per cibo. Idem gli uccelli marini, che secondo uno studio dei ricercatori dell’Università della Tasmania, li scambiano spesso per calamari. Fra l’altro gli stessi ricercatori hanno scoperto che i detriti dei palloncini trovati negli uccelli marini morti erano la plastica più letale che potessero ingoiare.

Tutti validi motivi per scegliere delle alternative ecologiche e green. Ce ne sono numerose e sono tutte bellissime, scopriamo le più entusiasmanti e significative.

Fare le bolle di sapone

Ma quant’è bello fare le bolle di sapone, meglio ancora se fai da te. La ricetta è molto semplice: vi bastano 200 ml d’acqua di rubinetto o distillata, 50 ml di detersivo per piatti concentrato, 1 cucchiaino di glicerina o glicerolo vegetale. Versate l’acqua in un recipiente, aggiungete il detersivo liquido e la glicerina o glicerolo vegetale, mescolate bene. Trasferite il liquido nel contenitore delle bolle e buon divertimento!

Creare delle lanterne colorate

Le lanterne fanno subito atmosfera e sono quindi ideali per festeggiare un’occasione speciale di sera. Ma ancora più bello è realizzarle con il fai da te. Le possibilità sono innumerevoli, noi vi proponiamo di crearle con un barattolo di vetro, della carta velina e colla di farina. Dovete semplicemente ritagliare pezzetti di carta velina colorata e applicarli sul barattolo cospargendoli sopra e sotto di colla, in modo da creare una pellicola protettiva. Non resta che inserire la candela. E se volete altre idee le trovate qui.

Accendere una candela

Da sempre accendere una candela ha un grande significato simbolico. Le preghiere, attraverso la sua fiamma, arrivano a destinazione. Mentre spegnendo la candela sulla torta di compleanno i desideri (si spera) diventino realtà. Le si utilizza inoltre in moltissimi rituali. Accendere una candela è quindi una piccola grande celebrazione di un momento importante.

Preparare e lanciare bombe di semi fai da te

Che ne dite di festeggiare lanciando bombe di semi per diffondere il verde in città? Sono molto semplici e divertenti da realizzare, bastano terriccio, polvere di argilla, acqua. Setacciate la terra, mescolatela ai semi e alla polvere di argilla, aggiungete dell’acqua e impastate bene. Formate delle palline e lasciatele asciugare per alcuni giorni. Non resta che lanciarle!!!

Colorare l’asfalto con i gessetti

Ma quanto è divertente dipingere l’asfalto con i gessetti colorati! Le versioni pensate appositamente per il pavimento sono più grandi di dimensioni rispetto ai gessi normali e resistono all’usura. E per rimuoverli basta un po’ d’acqua.

Piantare dei bulbi

E se per festeggiare l’occasione speciale puntaste sui bulbi? Selezionate i fiori preferiti, l’area in cui posizionarli (volendo anche in vaso) e piantateli. Per i grandi classici come crocus, tulipani, narcisi, campanule, gigli, il periodo ideale è l’autunno.

Creare delle mangiatoie fai da te per gli uccelli

Poter essere utili agli animali è sempre motivo di grande gioia e allora perché non fare qualcosa di buono per loro in occasione di una festa speciale? Le mangiatoie per uccellini sono un’idea bellissima e si possono creare anche con materiali di riciclo. Per esempio utilizzando dei piatti in bambù o una vecchia casa delle bambole.

Piantare un albero

Purificano l’aria, producono ossigeno pulito, contribuiscono alla causa ambientale. E allora, in occasione della vostra festa, anziché danneggiare il Pianeta con inutili palloncini, piantate un albero! La natura ringrazia.

Dipingere una panchina

Se avete la fortuna di avere una vecchia panchina inutilizzata in giardino, potrebbe essere l’occasione giusta per darle nuova vita. Procuratevi della carta vetrata, colori ad acqua adatti al legno o ad altro materiale, pennelli e vernice protettiva trasparente. Dopo aver scartavetrato la panchina, procedete con la decorazione. Infine proteggetela con una mano di protettivo.

