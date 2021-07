La pirite contiene un nuovo tipo di oro vero appena scoperto, l’oro “degli sciocchi” non è poi così sciocco

Non è tutto oro quello che luccica ma la pirite, un materiale finora ritenuto poco prezioso, potrebbe invece rivelare sorprese. A scoprirlo è stato un nuovo studio condotto dai ricercatori della Curtin University secondo cui piccole quantità di oro possono essere intrappolate all’interno dei “difetti” della pirite, il che la renderebbe molto più preziosa di quanto il suo nome suggerisca.

Questo studio, pubblicato sulla rivista Geology in collaborazione con l’Università dell’Australia Occidentale e la China University of Geoscience, fornisce un’analisi approfondita per comprendere meglio la posizione mineralogica dell’oro intrappolato nella pirite. Ciò potrebbe portare a metodi di estrazione dell’oro più rispettosi dell’ambiente.

Cos’è la pirite

La pirite minerale era storicamente soprannominata oro sciocco a causa della sua ingannevole somiglianza con il metallo prezioso. Il termine era spesso usato durante la corsa all’oro della California nel 1840. I cristalli di pirite possono contenere piccole quantità di oro reale, anche se è notoriamente difficile da estrarre. L’oro nascosto all’interno è talvolta indicato come “oro invisibile”, perché non è osservabile con microscopi standard, ma richiede invece sofisticati strumenti scientifici.

Fu solo negli anni ’80 che i ricercatori scoprirono che l’oro nella pirite può avere diverse forme – sia come particelle, sia come lega, in cui la pirite e l’oro sono finemente mescolati. Nella nuova ricerca, gli scienziati hanno trovato un terzo modo, mai usato finora, in cui l’oro può nascondersi all’interno della pirite. Quando il cristallo si forma a temperatura o pressione estreme, sviluppa piccoli difetti nella sua struttura cristallina che possono essere “decorati” con atomi d’oro.

In altre parole, quello che gli scienziati hanno scoperto è che l’oro può essere ospitato in “difetti” cristallini su scala nanometrica, rappresentando un nuovo tipo di oro “invisibile”.

Il ricercatore capo, il dott. Denis Fougerouse della Curtin’s School of Earth and Planetary Sciences sostiene che questo nuovo tipo di oro “invisibile” non era stato mai visto ed è osservabile solo utilizzando uno strumento scientifico chiamato sonda atomica.

Il tasso di scoperta di nuovi depositi d’oro è in declino in tutto il mondo con la qualità del minerale in calo, parallelamente al valore del metallo prezioso in aumento, ha affermato il Dott. Fougerouse.

Più il cristallo è deformato, più oro c’è rinchiuso nei difetti. L’oro è ospitato in difetti su scala nanometrica chiamati lussazioni – centomila volte più piccole della larghezza di un capello umano – quindi è necessaria una tecnica speciale chiamata tomografia a sonda atomica per osservarlo.

Il team ha anche esplorato i metodi di estrazione dell’oro e i possibili modi per prelevare il materiale prezioso intrappolato, con impatti meno negativi sull’ambiente.

Generalmente, l’oro viene estratto usando tecniche di ossidazione della pressione (simili alla cottura), ma questo processo è energivoro. Volevamo esaminare un modo di estrazione più ecologico, ha detto il Dott. Fougerouse.

Fonti di riferimento: Curtin University, Geology,

LEGGI anche: