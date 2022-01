Orchidee in fiore a oltre 3000 metri di altitudine sul ghiacciaio delle Lobbie (e non c’è da gioire)

Quanto scoperto dai ricercatori di Rovereto sul ghiacciaio delle Lobbie è molto allarmante. La causa di tutto: il cambiamento climatico

Tra i ghiacciai del Parco Adamello Brenta del Trentino-Alto Adige e gli stupendi paesaggi montani che questi ambienti offrono all’uomo, i botanici appartenenti alla fondazione Museo civico di Rovereto hanno fatto un preoccupante ritrovamento.

Quando gli esperti erano in giro per un controllo del parco, hanno individuato delle orchidee selvatiche Coeloglossum viride fiorite.

Una notizia che non ha nulla di positivo in sé poiché questo fiore selvatico è stato rinvenuto a oltre 3100 metri di altitudine, ma non è solito crescere a queste altezze e non su quei terreni.

Questo è un chiarissimo segnale di come il cambiamento del clima stia modificando tutto l’assetto del nostro paesaggio e delle sue specie; tutto ciò sta avvenendo alla velocità della luce.

Le orchidee hanno bisogno di un terreno evoluto […] necessitano di una stagione vegetativa ampliata: insomma, ci si può aspettare che ci si può aspettare che tra una cinquantina d’anni, l’aspetto delle nostre montagne sarà totalmente diverso

così afferma Alessio Bertolli, uno dei botanici del centro.

Assisteremo perciò alla comparsa di nuove specie vegetative che prenderanno il posto di altre in zone a loro prima estranee, provocando uno squilibrio generale che potrebbe facilmente tramutarsi in altri disastri ambientali di proporzioni imprevedibili, come la tempesta Vaia che ha devastato il Triveneto nel 2018.

Di questi cambiamenti drastici e improvvisi, il surriscaldamento globale è il primo enorme responsabile.

Fonte: Fondazione Museo civico di Rovereto

