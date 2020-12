Ogni 27 milioni di anni la Terra è colpita da un’estinzione di massa

Le estinzioni di massa degli animali terrestri si verificano in un ciclo di 27 milioni di anni. Lo rivela un nuovo studio condotto dagli scienziati della New York University, secondo i quali la tempistica delle estinzioni di massa è in linea con gli impatti degli asteroidi e le massicce eruzioni vulcaniche.

Secondo una nuova analisi pubblicata sulla rivista Historical Biology, le estinzioni di massa degli animali terrestri, inclusi anfibi, rettili, mammiferi e uccelli, seguono un ciclo di circa 27 milioni di anni, coincidente con le estinzioni di massa della vita oceanica avvenute in passato e di cui rimane traccia. Lo studio ha rilevato anche che queste estinzioni di massa si allineano con i principali impatti di asteroidi e le devastanti eruzione vulcaniche di lava chiamate eruzioni di basalto alluvionale.-

“Sembra che gli impatti di corpi grandi e gli impulsi dell’attività terrestre interna che creano il vulcanismo basaltico possano marciare allo stesso ritmo di 27 milioni di anni delle estinzioni, forse stimolate dalla nostra orbita nella Galassia”, ha detto Michael Rampin , professore del Dipartimento di Biologia della New York University e autore principale dello studio.

Circa 66 milioni di anni fa, il 70% di tutte le specie sulla terra e nei mari, compresi i dinosauri, si estinsero improvvisamente, all’indomani della disastrosa collisione di un grande asteroide o di una cometa con la Terra. Successivamente, i paleontologi scoprirono che tali estinzioni di massa della vita marina, in cui scompariva fino al 90% delle specie, non erano eventi casuali, ma sembravano avvenire ogni 26 milioni di anni.

Nel loro studio di biologia storica, Rampino e i coautori Ken Caldeira della Carnegie Institution for Science e Yuhong Zhu del Center for Data Science della New York University, hanno esaminato il record di estinzioni di massa di animali terrestri e hanno concluso che coincidevano con l’estinzione della vita nell”oceano. vita. Inoltre hanno svolto anche una serie di analisi statistiche sulle estinzioni delle specie terrestri e hanno dimostrato che quegli eventi seguivano un ciclo simile di circa 27,5 milioni di anni.

Cosa potrebbe causare le periodiche estinzioni di massa sulla terra e nei mari?

Secongo gli scienziati, le estinzioni di massa non sono gli unici eventi che si verificano in cicli. Essi hanno scoperto che anche le età dei crateri da impatto, creati da asteroidi e comete che si schiantano sulla superficie terrestre, seguono un ciclo che coincide con quello dell’estinzione.

Gli astrofisici ipotizzano che periodici piogge di comete si verifichino nel Sistema Solare ogni 26-30 milioni di anni, producendo impatti ciclici e con conseguenti estinzioni di massa periodiche. Ipotesi del tutto verosimile visto che il Sole e i pianeti attraversano l’affollato piano mediano della Via Lattea ogni 30 milioni di anni circa. Durante quei periodi, possono verificarsi grandi impatti di corpi celesti sulla Terra tali da stressare e potenzialmente uccidere la vita terrestre e marina. L’oscurità e il freddo diffusi, gli incendi, le piogge acide e l’esaurimento dell’ozono fanno il resto.

“Queste nuove scoperte di estinzioni di massa improvvise e coincidenti sulla terra e negli oceani, e del ciclo comune da 26 a 27 milioni di anni, danno credito all’idea di eventi catastrofici globali periodici come fattori scatenanti delle estinzioni”, ha detto Rampino. “In effetti, si sa già che tre degli annientamenti di massa di specie sulla terra e nel mare si siano verificati contemporaneamente ai tre maggiori impatti degli ultimi 250 milioni di anni, ciascuno in grado di causare un disastro globale e le conseguenti estinzioni di massa. “

C’è anche un’altra spiegazione

I ricercatori sono rimasti sorpresi nel trovare un’altra possibile spiegazione oltre agli asteroidi per le estinzioni di massa: le eruzioni di basalto alluvionale che coprono vaste aree di lava. Tutte e otto le morie di massa coincidenti sulla terra e negli oceani corrispondevano ai tempi delle eruzioni di basalto. Esse avrebbero scatenato una serie di eventi come brevi periodi di freddo intenso, piogge acide, distruzione dell’ozono e aumento delle radiazioni; a lungo termine, le eruzioni avrebbero potuto e potrebbero portare a un riscaldamento letale della superficie terrestre e alla riduzione di ossigeno nell’oceano.

“Le estinzioni di massa globali sono state apparentemente causate dai più grandi impatti cataclismici e da un massiccio vulcanismo, forse a volte lavorando di concerto”, ha aggiunto Rampino.

In più oggi c’è anche l’uomo a metterci lo zampino.

Fonti di riferimento: New York University, Historical Biology

