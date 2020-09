La Nuova Zelanda chiede di rivelare i rischi della crisi climatica al settore finanziario per la prima volta al mondo

La Nuova Zelanda potrebbe diventare il primo paese al mondo, a chiedere alle proprie istituzioni finanziarie di riferire sul loro impatto ambientale. Cosa significa? Che circa 200 tra società e banche dovrebbero fornire informazioni annuali sulla sostenibilità dei loro eventi e delle loro politiche.

La proposta arriva dal partito dei Verdi che vorrebbe, post elezioni, che il settore finanziario facesse dei report per capire a che punto è la Nuova Zelanda e in che modo le società impattano.

“Australia, Canada, Regno Unito, Francia, Giappone e Unione Europea stanno lavorando per una qualche forma di reporting sul rischio climatico per le aziende”, ha detto James Shaw, ministro del cambiamento climatico e co-leader del partito.

Le aziende dovranno riferire su governance, gestione del rischio e le strategie che stanno mettendo in campo per mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici.

“Molte grandi aziende in Nuova Zelanda non hanno attualmente contezza di come le loro attività incidano. I cambiamenti che annuncio porteranno a parlare dei rischi climatici e della resilienza nel processo decisionale finanziario e aziendale”, spiega ancora il ministro.