Nubifragio su Milano: vento e grandine, esonda il fiume Seveso, strade chiuse e blackout a Niguarda

Un violento nubifragio si è abbattuto su Milano nella notte, il fiume Seveso è esondato allagando il quartiere Niguarda con l’interruzione dell’energia elettrica, mentre il Lambro straripando ha messo a rischio il parco a Lambrate. Ben cinque ore di tempesta con vento e gradine forte, che hanno portato anche alla chiusura delle strade. Secondo l’assessore milanese alla Mobilità, Marco Granelli, l’esondazione è adesso rientrata

“Ora iniziano le operazioni di pulizia per riaprire le strade. Chiuso sottopasso Negrotto mentre gli altri in città sono funzionanti. Rubicone e’ stato chiuso solo poco nella notte. In corso evacuazione delle comunità del Parco Lambro per prudenza visto che il Lambro continua a salire e nel Parco incomincia ad allagare i prati, scrive Granelli su Facebook.