Nubifragio a Crotone, enorme voragine si apre in strada a Isola di capo Rizzuto

Il Maltempo si abbatte al Sud e in particolare in Calabria, a Crotone, colpito da stamani da un violento nubifragio ha letteralmente sommerso le strade trasformandole in fiumi di acqua e fango. L’acqua ha allagato i piani bassi, i garage e gli scantinati, provocando danni anche alle auto. A Isola Capo Rizzuto, un’enerme voragine si è aperta in una strada del centro.

Oggi come nel 1996 #Crotone è devastata dall’#alluvione in pianura e da dissesti sui versanti. Si raccomanda la popolazione di seguire le indicazioni della @DPCgov e delle autorità competenti. pic.twitter.com/TRh1EevgSN — Cons. Naz. Geologi (@cngeologi) November 21, 2020

Quasi duecento millimetri di pioggia è caduta nel giro di poche ore, tra le 7 e le 8 del mattino. L’acqua ha creato pesanti disagi ed allagamenti a Crotone e nell’intero territorio provinciale che hanno richiesto numerosi interventi di soccorso dei Vigili del fuoco e della Protezione Civile Centinaia gli interventi di soccorso dei Vigili del fuoco e della Protezione civile.

Un evento straordinario, certo, ma che sta diventando sempre più ordinario se si considera l’intero stivale: un territorio troppo fragile, cementificato e non assolutamente preparato a far fronte ad eventi estremi che semper più frequenti di un clima che cambia.