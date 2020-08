La Norvegia vuole trivellare aree dell’Artico incontaminate. A rischio anche le Isole Svalbard

Cosa c’è all’origine della decisione norvegese di tuffarsi in questa impresa rischiosa e dannosa? A fornire una spiegazione è stato Helge Ryggvik, storico del settore presso l’Università di Oslo, secondo cui la mossa è il risultato delle difficoltà dell’industria petrolifera, crisi peggiorata durante la pandemia di coronavirus.

“Quando il governo del primo ministro Erna Solberg ha annunciato che l’asta di locazione sarebbe stata avviata, è stato il culmine di un processo lungo decenni che ha visto la Norvegia spostarsi lentamente sempre più a nord”, ha detto.

La Norvegia ha fissato il limite meridionale previsto del ghiaccio oceanico a sud delle Svalbard a giugno. L’esplorazione petrolifera a nord di tale limite non è consentita.

“Nel recente compromesso sul confine del ghiaccio, che ha ridisegnato la zona, la Norvegia si sta avvicinando al limite assoluto oltre il quale l’esplorazione petrolifera non sarebbe accettata da altre nazioni”, ha detto Ryggvik.

Il WWF, Greenpeace e Nature & Youth hanno inviato lunedì al governo norvegese una lettera aperta, sottolineando che in tutti i 24 precedenti round di concessioni tra il 2002 e il 2019, il governo aveva dato il via libera a licenze nelle aree in cui l’agenzia statale responsabile della regolamentazione delle risorse petrolifere aveva sconsigliato l’esplorazione.

Erlend Jordal, consigliere politico del ministero norvegese del petrolio e dell’energia, si è giustificato dicendo:

“Un’ampia maggioranza parlamentare ha aperto la maggior parte del Mare di Barents all’esplorazione petrolifera più di 30 anni fa. L’eccezione è rappresentata dal Mare di Barents sudorientale, che ha ricevuto un ampio consenso parlamentare nel 2013 a seguito di un accordo con la Russia sulle linee marittime tracciate. In Norvegia abbiamo una lunga esperienza con un’attività petrolifera solida e sicura nel Mare di Barents. Abbiamo le più severe normative in materia di salute e sicurezza al mondo e una politica proattiva per la coesistenza con la pesca”.

A rischio il delicato ecosistema delle Isole Svalbard

Secondo il trattato delle Svalbard, a cui hanno aderito 46 stati, la Norvegia detiene la sovranità sull’isola con alcune clausole. Regola la militarizzazione dell’arcipelago e consente a tutti i firmatari di intraprendere attività commerciali, sebbene solo Russia e Norvegia lo abbiano fatto finora. In quanto stato sovrano, tuttavia, la Norvegia è responsabile dell’ambiente e quindi potrebbe porre il veto a qualsiasi estrazione di petrolio.

“Se la Norvegia lo volesse, potrebbe prendere posizione”, ha detto Kelman. “Sappiamo che i combustibili fossili sono una fonte limitata, quindi dobbiamo liberarcene. La Norvegia e altri paesi hanno ora l’opportunità di ridurne l’uso e l’estrazione. Guardando al futuro, la Norvegia potrebbe esercitare il proprio diritto sovrano e renderlo migliore per il popolo”.

La mossa della Norvegia sulle trivellazioni ad appena 1000 km dal Circolo Polare Artico rischia anche di aumentare le tensioni con la Russia, per la quale l’area ha una grande importanza strategica. Di recente, il paese ha modernizzato i sottomarini nucleari ampliando la propria presenza in mare. Se la Norvegia decidesse di mettere le mani sui giacimenti petroliferi artici, la Russia probabilmente non ne trarrebbe alcun vantaggio.

Il termine per la richiesta delle concessioni è fissato all’inizio del 2021, cui dovrebbero subito seguire le concessioni. Speriamo che non accada.