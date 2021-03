NonComePrima, è arrivato il momento di cambiare il rapporto uomo-natura dopo la pandemia

La pandemia di Covid-19, che ha stravolto le nostre vite e gran parte delle nostre abitudini, può trasformarsi in un’occasione per rivedere il rapporto tra uomo e ambiente. E se vogliamo davvero evitare che si ripetano certi drammi è arrivato il momento di cambiare. Per sensibilizzare i cittadini ad un’inversione di rotta questa mattina diversi volontari dell’associazione LAV (Lega Anti Vivisezione) hanno organizzato un flash mob a Roma, a Piazza San Silvestro, a sostegno della campagna #NonComePrima.

L’iniziativa dell’associazione nasce con l’obiettivo di rivedere il nostro rapporto con la fauna e l’ambiente, evitando gli errori del passato che provocano sofferenze agli animali, danneggiano il Pianeta e portano alla diffusione di nuovi virus e pandemie. Un’ottima partenza potrebbe essere, ad esempio, la chiusura definitiva degli allevamenti di visoni che, oltre ad essere estremamente crudeli per gli animali, si sono rivelati luoghi altamente rischiosi per la salute umana.

“Nove mesi fa, presentando il Manifesto LAV, lo definimmo consapevolmente definito il ‘vero vaccino’ contro un rapporto malato della nostra società con animali e ambiente.” – dichiara David Nicoli, responsabile LAV della sezione di Roma – “Oggi constatiamo che il nostro punto di vista ha finito per consolidarsi e affermarsi sempre di più, tanto che ormai non sono “solo” gli animalisti a riconoscere il nesso tra distruzione di habitat, allevamenti intensivi, cattura e commercio di specie selvatiche ed esotiche, ed eventi pandemici sempre più frequenti, come quello in corso, quello che manca, ancora, è la piena e diffusa consapevolezza che su queste cause si possa tutti agire e fare la propria parte sin da subito e in modo concreto, per cambiare le cose, uscire dal tunnel per non rientrarci domani, approdare a una normalità, davvero nuova: #NonComePrima, appunto. L’urgenza di superare l’emergenza, oltre che sanitaria anche economica e sociale, non deve rappresentare un alibi per bypassare le cause di questa Pandemia. Dobbiamo cambiare noi per salvare tutti: la specie umana, le altre specie animali e il nostro pianeta“.