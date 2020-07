Nevica sulle Dolomiti: risveglio con 10 centimetri di neve sui monti del Trentino (in pieno luglio)

Nevica sulla Marmolada, la Regina delle Dolomiti, come se fosse inverno. Mentre l’Italia boccheggia sulle splendide montagne del Trentino residenti e turisti stanno ammirando panorami decisamente poco estivi. La scorsa notte sono caduti oltre 10 centimetri di neve.

Oggi gli abitanti della zona si sono svegliati sotto una spessa coltre bianca. Un’estate che da queste parti sa comunque d’inverno ma non è una novità. Se è vero che i cambiamenti climatici stanno alterando le stagioni con improvvise ondate di caldo e freddo anche fuori periodo, ad alta quota i mesi estivi sono talvolta rinfrescati dalla neve.

Sta accadendo proprio in questi giorni sulla Marmolada, la catena montuosa che abbraccia le province di Trento e di Belluno. Qui a oltre 3mila metri di quota, la neve scende silenziosa anche a luglio. La scorsa notte le temperature sono scese abbondantemente al di sotto dello zero, raggiungendo addirittura – 6 gradi.

Qui il video della tempesta di neve registrata da Carlo Budel dal Rifugio Capanna di Punta Penia, a cima più alta della Marmolada (3343 m):

“Ben dai, per essere il 15 luglio non è male…” ha scritto su Facebook Budel, “Ha nevicato anche stanotte. Quando sono uscito per vedere la neve ho visto il metro che avevo lasciato fuori coperto da 10 centimetri di neve. È davvero una bella estate”.

Uno spettacolo per gli occhi ma come anticipato non si tratta di una novità. anche a giugno del 2018 lo stesso rifugio venne investito da una bufera di neve.

Fonti di riferimento: Facebook/Carlo Budel,

LEGGI anche:

Neve a Luglio e maltempo in nord Italia: continuano gli eventi estremi causati dall’uomo