Alluvione in Canada: guarda la disperata evacuazione di 50 mucche rimaste intrappolate

Gli agricoltori e i membri della comunità hanno aiutato a salvare circa 50 bovini bloccati da una fattoria ad Abbotsford, nella Columbia Britannica, dopo che le forti piogge hanno imperversato in tutta la provincia del Canada occidentale, causando inondazioni, frane e chiusure delle strade.

Lo spostamento del bestiame ha richiesto tempo e fatica sia per gli animali, tutte mucche da latte, e le persone coinvolte. I residenti hanno persino dovuto usare motoscafi e moto d’acqua per trasportare le mucche fuori dai fienili invasi dall’acqua. I vitelli sono stati trasportati su delle imbarcazioni, mentre gli adulti hanno dovuto arrancare nelle acque gelide.

Il sindaco di Abbotsford Henry Braun si è detto orgoglioso del modo in cui la comunità si è riunita per affrontare l’emergenza, ma ha aggiunto che era necessaria più assistenza da parte del Governo. L’alluvione ha costretto alla chiusura di numerose autostrade, comprese tutte le strade principali per Vancouver.

Gli ultimi disastri sono causati da un corridoio di umidità tropicale, che ha portato con sé piogge eccessive, inondazioni, forti venti e frane nel nord-ovest del Pacifico.

Le piogge torrenziali e le successive inondazioni segnano solo l’ultimo di una serie di disastri naturali che si sono verificati quest’anno in Canada. Durante l’estate, il Paese ha sofferto di un’ondata di caldo mortale, che ha raggiunto temperature vicine ai 50°C.

Questi eventi si verificano più frequentemente e il cambiamento climatico è una delle ragioni

ha affermato Anthony Farnell, capo meteorologo di Global News.

Fonte: Reuters

