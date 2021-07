Queste foto strazianti dell’inquinamento da plastica in tutto il mondo colpiscono duramente

Dicono che un’immagine valga più di mille parole. Questo è assolutamente vero per la mostra fotografica alle Nazioni Unite “In Images: Plastic is Forever”, che ha mostrato le conseguenze dei rifiuti di plastica in tutto il mondo. Sono un pugno durissimo nello stomaco.

Queste fotografie incisive raccontano come la quantità di spazzatura prodotta e diffusa dagli esseri umani siano terrificanti. Considera questa cifra: 8,3 miliardi di tonnellate è la quantità totale di plastica prodotta, metà della quale è stata realizzata solo negli ultimi 13 anni.

Le parole sono superflue. Diamo uno sguardo alle immagini che raccontano cosa abbiamo lasciato sulla Terra.

Fonte: UN