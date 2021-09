Moria di pesci nel Tevere: è ancora mistero sulle cause (e uno scaricabarile di responsabilità per rimuovere le carcasse)

Un pericoloso rimpallo di responsabilità rischia di generare una situazione invivibile e igienicamente insostenibile

Ci eravamo lasciati una settimana fa, quando centinaia di pesci galleggiavano morti sulle acque del fiume Tevere a Roma. Una moria che si verifica di frequente e che in molti imputano ai veleni che finiscono nell’acqua. Ma i pesticidi sembrano non essere l’unica causa. Anzi, su quanto provochi queste morti rimane un mistero, mentre le carcasse sono ancora lì a generare olezzi disgustosi e pericolosi.

I primi avvistamenti della moria di quest’anno ci furono proprio lo scorso 26 agosto, al largo del litorale a nord di Roma e sulla costa di Fregene e Maccarese. Poi, si sono registrati lungo gli argini del Tevere fino a Ponte Marconi e poi ancora nel tratto di fiume che passa vicino a Castel Sant’Angelo.

E non solo: nella darsena del porto di Fiumicino, vicino a uno dei due bracci della foce del Tevere, sono stati recuperati ben sei quintali di pesci morti. Una gran quantità di pesci senza vita, soprattutto carpe, cefali e pesci siluro, che nella maggior parte dei casi è lasciata lì a marcire, generando odori nauseabondi.

Ma perché accade ciò?

Le prime ipotesi per spiegare la moria erano arrivate dal WWF Roma e Area metropolitana, secondo cui la causa più probabile sarebbero state le sostanze chimiche utilizzate nelle campagne che con le piogge sarebbero state portate a valle concentrandosi nei fiumi:

Ma la Polizia fluviale ritiene piuttosto che la causa sia da ricercare nei metalli e negli idrocarburi depositati sulle strade dai gas di scarico, che si sono accumulati durante i periodi di siccità e che sono stati poi lavati via dai temporali di fine agosto e finiti nel Tevere.

Ma anche su questo aspetto c’è molto da verificare.

A non chiarire ulteriormente il quadro ci pensa anche l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, che ha rilevato campioni di acqua e pesci morti a fine agosto. Ebbene, nulla di nuovo:

I dati provvisori ottenuti e le misure effettuate in campo non hanno evidenziato fino al momento particolari criticità. Infatti le misure in campo hanno mostrato una normale presenza di ossigeno disciolto e le analisi chimiche e microbiologiche non si discostano in modo significativo dai dati generalmente riscontrati durante le attività di monitoraggio del fiume – si legge nella relazione rilasciata dall’Arpa Lazio. In particolare i parametri: ammoniaca non ionizzata, cianuri, e anche il carico di materiale organico appaiono sostanzialmente nella norma.