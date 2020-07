In Russia si teme nuovo disastro ambientale: i boschi degli Urali si tingono di arancione

View this post on Instagram

ДА ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ? ⠀ И вправду, как вы думаете, что это такое на фото? Это что-то хорошее или плохое, какие чувства вызывает? Мне очень интересны ваши ассоциации и эмоции при взгляде на эту фотографию. Отгадку смотрите в следующем посте. ⠀ Поделитесь!