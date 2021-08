AAA cercansi medico per spedizione in Antartide

Sei un medico e vuoi partecipare alla XXXVII spedizione italiana in Antartide? Allora potrebbe interessarti il nuovo avviso di Enea.

Enea sta infatti cercando un medico per la stazione italo-francese Concordia, nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide. Il medico selezionato sarà inserito nel team scientifico-tecnico-logistico e parteciperà alle attività nel continente antartico.

Un’esperienza unica e indimenticabile che durerà un anno, dal prossimo novembre e fino a novembre 2022.

Possono candidarsi i medici esperti in emergenza (Chirurghi, anestesisti o specializzati in emergenza e urgenza), già dipendenti di Strutture Sanitarie Pubbliche. La domanda deve essere consegnata esclusivamente online e, per poter partecipare, occorre superare le prove psico-attitudinali e mediche richieste.

AAA CERCASI MEDICO PER MISSIONE IN ANTARTIDEAVVISO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI UN MEDICO (Chirurgo generale o… Posted by ENEA – Agenzia nazionale on Monday, August 16, 2021

Tutte le informazioni e il dettaglio dei requisiti sono disponibili sul sito Italia in Antartide, da quale è anche possibile inviare la propria candidatura.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonti di riferimento: Italia in Antartide

Leggi anche: