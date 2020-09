Avvistata la prima marea nera in Sri Lanka: fuoriuscito il diesel che si trovava nei serbatoi della superpetroliera andata a fuoco

Come si temeva, una marea nera è stata individuata a circa 1 chilometro dalla superpetroliera che giovedì scorso si è incendiata al largo della costa orientale dello Sri Lanka.

“La nave si è leggermente inclinata verso il punto in cui è scoppiato l’incendio a causa della grande quantità di acqua spruzzata per spegnere le fiamme”, si legge in un comunicato della Marina militare del paese.

La marina aveva detto in precedenza di avere “pieno controllo” su quanto era accaduto sulla petroliera.

“È stata osservata una stretta macchia di gasolio che si estende fino a un chilometro di distanza dalla nave – continua la nota. Negli ultimi giorni, le squadre antincendio hanno continuato a sollevare un enorme volume di acqua di mare per estinguere il fuoco a bordo. Di conseguenza la sala macchine della nave è stata inondata di acqua di mare, facendola giacere in una posizione chiamata ‘assetto a poppa’. In questo contesto, si ritiene che il diesel che era stato immagazzinato in serbatoi rotti vicino alla sala macchine fosse stato mescolato con acqua allagata e fuoriuscito a causa del cambio di posizione della nave.

Tuttavia, il deposito di petrolio greggio della nave in difficoltà è ancora al riparo dal fuoco e al momento non vi è alcun pericolo che la nave coli petrolio in mare”.