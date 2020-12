La mappa interattiva che permette di monitorare i cambiamenti climatici in oltre 100.000 comuni europei

Basta un click per verificare quanto le temperature sono cambiate nel corso degli anni in oltre 100.000 comuni europei di ben 35 diversi paesi. Perché, come scrive l’European data journalism network, “il riscaldamento globale non riguarda solo lo scioglimento degli iceberg o l’espansione dei deserti. È qualcosa che accade anche nel nostro cortile”. E la mappa interattiva lo dimostra.

Cliccando sui comuni presenti, è possibile infatti verificare la variazione di temperatura locale in rapporto alla regione di cui fanno parte e alle regioni circostanti dello stesso paese.

Digitando nell’apposita barra il nome del comune di interesse, per esempio “Romeno” in Italia, si visualizzano tutte le informazioni che lo riguardano e rispettivi grafici con gli andamenti delle temperature. In questo comune leggiamo:

“Romeno è un comune della Provincia Autonoma di Trento. Nell’ultimo mezzo secolo, la temperatura media annua stimata è notevolmente aumentata: era di + 5,4 ° C negli anni ’60, mentre era di + 7,3 ° C nel 2009-18, il che significa un aumento di +2,0 gradi.”

Sulla mappa si possono visualizzare anche le informazioni relative alle diverse province, per esempio nel caso della Provincia Autonoma di Bolzano, si legge che “Lauregno è il comune in cui la temperatura media annua stimata è aumentata di meno, mentre Curon Venosta è il comune in cui la temperatura media annuale stimata è aumentata di più.”

Si evince, consultando la mappa, che il cambiamento climatico è praticamente diffuso ovunque in Europa, con temperature medie aumentate, in diverse zone, di oltre 2°C in solo mezzo secolo. I valori presi a riferimento, tratti da Copernicus e dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), sono quelli degli anni ’60 e quelli del 2009-18.

FONTE: EDJNet

