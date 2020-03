Nella baia di Manila spariscono i rifiuti e l’acqua torna limpida e blu

Le acque di Manila Bay piano piano stanno tornando ad essere blu. Uno spiraglio di speranza arriva, infatti, da tanti residenti nella zona che in questi giorni stanno postando sui social, uno scenario completamente diverso rispetto a quello di qualche anno fa, in cui rifiuti di ogni tipo galleggiavano in questa baia.

Le Filippine sono al terzo posto tra i Paesi che più inquinano gli oceani, dopo Cina ed Indonesia e prima di Thailandia, Vietnam e Malaysia. Fino a qualche anno fa, Manila inquinava l’ambiente marino con circa 1,88 milioni di tonnellate di “rifiuti di plastica non smaltiti”. Per questo, nel gennaio dello scorso anno, era iniziato un programma di bonifica e conservazione con la pulizia costiera su larga scala: 5mila volontari avevano raccolto 11 camion di rifiuti di ogni tipo.

Earth is healing!! Pubblicato da Jory Gacho su Martedì 24 marzo 2020

Un piano che chiaramente non è stato fatto dall’oggi al domandi e che secondo il segretario del Dipartimento dell’Ambiente e delle risorse naturali (DENR) Roy Cimatu continuerà fino al 2022 fino a quando la baia non verrà ripristinata “al suo antico splendore”. Ma dietro il ripristino c’è anche tutta una questione legale. La Corte suprema aveva ordinato la bonifica nel lontano 2008 dopo la denuncia di alcuni cittadini che erano preoccupati non solo per la salute dell’ambiente, ma anche per la loro. Si era arrivati in tribunale perché questi cittadini accusavano il governo di negligenza, stabilendo che non si stava facendo abbastanza per tenere pulita Manila Bay.

Questa è un’immagine di com’era prima:

Come appare oggi:

Parang ang linis ng Manila Bay ngayon ano? Boracay level! Pubblicato da John Angue su Martedì 24 marzo 2020

Manila Bay today 😍 No filter pic.twitter.com/sQHmkhjMto — C l a r y (@gloriousjems) March 25, 2020

Lumilinis na ang dagat sa manila bay Pubblicato da Manuelito Zape Bajao su Martedì 24 marzo 2020

Ecco perché queste foto diventate virali stanno finalmente portando un barlume di speranza: non solo non si vedono più migliaia di rifiuti, ma si vede il colore del mare, tornato ad essere blu.

Fonte: Inquirer.net/Asia news

Leggi anche: