Trombe marine, grandine e bombe d’acqua: il maltempo imperversa da Nord a Sud

Stop all’estate negli ultimi due giorni, con grandine, bombe d’acqua e persino trombe marine. Da Nord a Sud il nostro Paese sperimenta una breve ma devastante crisi di maltempo che sta causando non pochi danni (ma nessun ferito per ora).

A Nord, e in particolare in Lombardia e in Emilia Romagna, il disastro maltempo è iniziato tra il 2 e il 3 luglio e ora è arrivato anche al centro. Nel Ferrarese 1500 case sono senza luce, con danni in particolare nella zona di Ostellato, Rovereto, Portomaggiore e verso i lidi.

Come se il coronavirus non bastasse, il maltempo si abbatte sul nostro Paese causando ingenti danni economici, soprattutto alle colture. I Vigili del Fuoco hanno già effettuato più di 180 interventi solo nella notte tra il 3 e il 4 luglio nelle province di Reggio Emilia, Bologna e Ferrara. E tra l’altro nel bolognese (Borgo Tossignano) si è anche registrato un terremoto, di magnitudo 3, quindi di lieve entità, ma comunque percepito.

#Maltempo #4luglio, più di 180 interventi effettuati nella notte nelle province di #ReggioEmilia #Bologna e #Ferrara: a Bazzano (BO) soccorsi alcuni automobilisti bloccati nelle auto. Nel filmato l’evacuazione di una famiglia da un’abitazione invasa dall’acqua [8:30 #4luglio] pic.twitter.com/j123kdR8UN — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 4, 2020

Maltempo: danni alle colture nella zona di Ostellato e Portomaggiore https://t.co/UQxLCkXrgG — ferrara24ore (@Ferrara24ore) July 3, 2020

Disastro anche a Sperlonga, sul litorale laziale, dove una tromba marina ha devastato un intero stabilimento, ma ha fortunatamente risparmiato la città.

Mentre a Roma un’improvvisa grandinata ha sorpreso i cittadini che sono passati in poco tempo dal godere di uno splendido sole estivo a doversi riparare.

Tromba marina si abbatte sul litorale laziale a Sperlonga: il video https://t.co/2mi4NYuQlg — ANNA QUERCIA autrice (@ANNAQuercia) July 4, 2020

⛈ #autostrade #maltempo – A1 Roma- Napoli 🌧 Grandine tra Napoli Nord e A3 Napoli-Salerno ⚠ moderare la velocità, ricordiamo che in caso di pioggia in autostrada il limite di velocità scende a 110 km/h #luceverde #Campania pic.twitter.com/ZrTZ4sf9V2 — Luceverde Radio (@LuceverdeRadio) July 4, 2020

15 minuti netti di temporale, pioggia torrenziale, grandine e Roma si trasforma così. pic.twitter.com/NzTjgacLBt — Alex Celle (@megalomaxi92) July 4, 2020

I video e le immagini diffuse sui social non lasciano spazio a dubbi su quanto stia accadendo.

Altri video registrati dalla nostra redazione disponibili qui.

Fortunatamente, comunque, per ora non si segnalano feriti.

Fonti di riferimento: Ansa / Twitter / Youtube