Maltempo a Bologna: strade come torrenti, allagamenti e frane nelle zone montane

Un violento temporale e poi allagamenti e smottamenti: il maltempo si sta abbattendo un po’ in tutta Italia, ma è nel Bolognese che nella notte si sono verificati i danni più ingenti. A Porretta, città metropolitana di Bologna, le strade sono diventate autentici torrenti, mentre a Granaglione una frana ha bloccato la strada provinciale e una donna è stata evacuata.

Come annotato dai Vigili del Fuoco, sono stati circa 40 gli interventi finora necessari per le forti piogge che stanno imperversando da ieri sera su tutta la provincia, in particolare sulle zone montante di Castiglione dei Pepoli e Porretta Terme.

Nel video girato si vedono chiaramente le strade del tutto devastate dalla potenza dell’acqua:

#Bologna #maltempo #5giungo 9:00, 40 interventi dei #vigilidelfuoco per le forti piogge che da ieri sera hanno colpito tutta la provincia, in particolare la zona di Castiglione dei Pepoli e Porretta Terme. Una frana in loc. Granaglione ha bloccato la SP 55. Squadre al lavoro pic.twitter.com/Wnpbeb76Uz — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 5, 2020

Secondo quanto riferiscono i Vigili del Fuoco, inoltre, il momento più critico si è registrato intorno all’una, quando si sono allegate molte aziende della zona, a Porretta e a Gaggio Montano soprattutto.

In località Granaglione è stata evacuata una donna dalla sua abitazione, una frana ha bloccato parecchi residenti e le persone che transitavano in auto sulla Sp 55, così come anche la Sp 632 “Traversa di Pracchia” è al momento chiusa:

Maltempo, questa notte pioggia torrenziale in Appennino. La Sp 632 “Traversa di Pracchia” è al momento chiusa.Il… Pubblicato da Città metropolitana di Bologna su Venerdì 5 giugno 2020

A Bologna, infine, un condominio di via Flora è stato colpito da un fulmine e danni anche a via Zanardi e via de Musei. Per il momento Vigili del Fuoco e Carabinieri stanno ancora operando per far fronte ai numerosi danni.

Fonti: Il Resto del Carlino / Città metropolitana di Bologna