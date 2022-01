Lo strano caso dell’aumento dei fulmini al Polo Nord

Le regioni polari settentrionali hanno visto nell’ultimo periodo un aumento del numero dei fulmini senza precedenti

Il nostro clima non è più lo stesso. Quante volte abbiamo letto o sentito questa affermazione allarmante che colleghiamo di solito come causa-conseguenza al surriscaldamento globale, allo scioglimento dei ghiacciai e all’estinzione di specie animali e vegetali.

La mutazione del clima provoca anche altri tanti fenomeni imprevisti come il drastico aumento di fulmini al Polo Nord rispetto al precedente anno.

I fulmini nelle regioni artiche dovrebbero essere un evento raro poiché questi si verificano, in normali condizioni climatiche, quando l’aria è umida e piuttosto calda in presenza di nubi temporalesche. Motivo per cui i fulmini abbondano nei mesi estivi e nelle regioni tropicali, ma non fino a questo momento nell’artico.

Gli esperti, grazie alla compagnia Vaisala, leader nel rilevamento di fenomeni ambientali, hanno monitorato il numero di fulmini che ha interessato il Polo Nord riportando che già nel 2021 si è assistito a 7,278 milioni di fulmini, ossia il doppio di quelli che si sono verificati negli ultimi 10 anni.

Ciò sembra suggerire che il clima stia divenendo anche lì più caldo e secco e che questi tipi di temporali raggiungono ora latitudini molto più alte di quanto prima non facessero. Latitudini che so sempre più vicine all’Artico, dove le temperature continuano ad alzarsi

afferma Jose Martinez-Claros, ricercatore della University of California e del San Diego’s Center for Western Weather and Water Extremes.

Dati sconcertanti che sono chiaramente un segnale di allarme di come la crisi climatica stia alterando il nostro Pianeta.

Anche negli Stati Uniti il numero dei fulmini registrati durante tutto il 2021 è molto preoccupante. Vaisala segnala il rilevamento di più di 194 milioni di fulmini, 24 milioni di più di quanto osservato nel 2020 e tutti i rischi legati ad essi. Solo negli Stati Uniti i fulmini hanno provocato l’anno scorso incendi boschivi che hanno distrutto più di 2 milioni di ettari di paesaggio.

Fonte: Vaisala

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Ti consigliamo inoltre: