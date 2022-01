La costa californiana è stata invasa da milioni di litri di liquami sversati

Il Comune di Long Beach, in California, ha annunciato tramite un comunicato stampa la fuoriuscita di oltre 32 milioni di litri di acque reflue non trattate nel canale Dominguez, un corso d’acqua che sfocia nel porto di Los Angeles. La fuoriuscita, si è verificata nella città di Carson, a causa del guasto di una linea fognaria.

Il disastro rischia di mettere a repentaglio non solo la salute dei cittadini, ma anche della flora e della fauna locale. L’impatto ambientale è devastante. Per questo il team di ispezione della qualità dell’acqua del Dipartimento della salute di Long Beach sta monitorando le aree costiere colpite e continuerà fino a quando i risultati non saranno conformi agli standard statali.

In via precauzionale, il Dipartimento di sanità pubblica della contea di Los Angeles ha inoltre stabilito la chiusura delle spiagge e imposto il divieto di balneazione.

Una fuoriuscita di questa portata è pericolosa e inaccettabile, dobbiamo capire cosa è successo. La recente tempesta ha indubbiamente contribuito, ma abbiamo bisogno di infrastrutture che non si guastino quando piove.