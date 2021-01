DiCaprio e altre star chiedono a Biden di diventare il Presidente del clima

Caro Biden, puoi essere il Presidente per il clima? Inizia può o meno così la lettera inviata da numerose star come Leonardo DiCaprio e Jane Fonda ma anche da rappresentanti politici.

“La tua inaugurazione segna una svolta nella storia per gli Stati Uniti d’America e per il mondo. Il compito che ci attende è enorme: la necessità di affrontare le devastanti crisi sanitarie ed economiche globali e la necessità di unire gli americani nel farlo è urgente. Mentre ci riprendiamo da COVID-19 e ricostruiamo l’economia globale, dobbiamo anche agire sui cambiamenti climatici. In realtà, queste non sono missioni separate; sono la stessa cosa. Questo è il decennio più decisivo nella storia dell’umanità per affrontare la crisi climatica” è l’appello rivolto da DiCaprio e gli altri firmatari della lettera.

L’invito rivolto a Joe Biden è quello di porsi in prima linea e lavorare concretamente per essere ricordato come il “presidente del clima”, l’uomo che ha portato l’umanità lontano dal pericoloso punto di non ritorno.

I sostenitori dell’idea suggeriscono anche il modo per farlo: abbandonare le fonti fossili a favore delle rinnovabili, creando allo stesso tempo un’abbondanza di posti di lavoro, riducendo l’inquinamento e affrontando le disuguaglianze economiche, razziali e sanitarie.

Già la richiesta di rientrare nell’accordo di Parigi il primo giorno del suo mandato lascia intendere che Biden sia intenzionato a muoversi in quella direzione, ma secondo gli autori della lettera “non è sufficiente e dobbiamo fare tutto il possibile”.

“E’ arrivato il momento per noi di affrontare la crisi climatica. Oggi mi unisco ai leader mondiali del mondo degli affari, del governo, del lavoro e del movimento ambientalista nella chiamata al presidente JoeBiden per essere il leader climatico di cui abbiamo bisogno e che la scienza richiede” sono le parole di DiCaprio su Instagram:

E Biden ha già detto di essere pronto ad affrontare la sfida. Fin dal primo giorno del suo mandato, si è impegnato a cambiare rotta e a cancellare la pesante eredità lasciata dal suo predecessore, Donald Trump.

“Lavoreremo al tuo fianco per realizzare questa ambiziosa ricerca” conclude la lettera. DiCaprio e altre star

Our letter to @POTUS to become the “Climate President” – Notre lettre à #Biden pour qu’il soit le “Président du climat” – La nostra lettera a #Biden “Presidente del clima” @nytimes pic.twitter.com/O3LrEmxy1F — Sandro Gozi (@sandrogozi) January 24, 2021

Fonti di riferimento: Climatepower2020

