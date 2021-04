Legge sul clima: c’è l’accordo. Meno 55% di emissioni entro il 2030 in Europa

I negoziatori del Consiglio Europeo e del Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sul clima, anche in vista del vicinissimo incontro con Joe Biden. Si punta alla neutralità climatica entro il 2050.

Parlamento Europeo e Consiglio Europeo hanno trovato finalmente un’intesa – seppur provvisoria – sulla nuova Legge sul clima. L’obiettivo per ora concordato è quello di ridurre l’emissione dei gas serra attraverso degli step concreti entro limiti temporali ben precisi. Si pensa a ridurre le emissioni di almeno il 55% all’interno dell’UE rispetto ai valori del 1990, grazie anche all’introduzione di un limite di 225 Mt di CO2 (equivalente al contributo delle rimozioni all’obiettivo netto), e di raggiungere un volume maggiore di assorbimento netto di carbonio entro il 2030. Inoltre, si punta a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Con questo accordo appena raggiunto, l’Unione Europea potrà mettere più carte al tavolo delle trattative durante il prossimo vertice sul clima convocato per domani (Giornata Mondiale della Terra) dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

“Siamo molto soddisfatti dell’accordo provvisorio raggiunto. La legge europea sul clima è ‘la legge delle leggi’ che definisce il quadro per la legislazione dell’UE sul clima per i prossimi 30 anni” ha affermato Joao Pedro Matos Fernandes, ministro portoghese per l’Ambiente.