Le fiamme della Sardegna visibili dai satelliti sono sconvolgenti

Gli incendi in #Sardegna visti ieri alle 12,20 dal satellite #Copernicus #Sentinel2, falsi colori. #SardegnaInFiamme #sardegnabrucia

Burning #Sardinia, as seen by @CopernicusEU Sentinel2 on July 25. @WMO pic.twitter.com/6Jqz5nxnbG

— ADAM Platform (@PlatformAdam) July 26, 2021