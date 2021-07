In questo stato del Messico per laurearsi bisogna piantare un albero e prendersene cura per almeno 6 mesi

L’iniziativa dello stato di Tamaulipas prevede che i laureandi, prima di aspirare al raggiungimento del titolo professionale, si prendano cura di un albero per sei mesi.

L’università svolge molte funzioni essenziali per il futuro della società, tra cui diffondere conoscenze e sviluppare il tessuto produttivo, e nel farlo non si può più pensare di escludere la sostenibilità ambientale. Con questa premessa a Tamaulipas, uno stato nord-orientale del Messico, è stato approvato che per laurearsi gli studenti debbano piantare un albero e prendersene cura per almeno 6 mesi.

Senza dubbio un’importante iniziativa a favore dell’ambiente, utile a sviluppare e incrementare una consapevolezza ecologica nelle future generazioni. Ad annunciarlo, il Congresso di Tamaulipas, che ha approvato all’unanimità la riforma alla Legge della Pratica Professionale nello Stato e discuterà in questi giorni come verrà implementata la riforma e se partirà già durante l’anno scolastico 2021-2022.

I legislatori e le legislatrici concordano di stabilire come requisito per ottenere una laurea per coloro che completano il loro livello professionale di piantare un albero, consentendo in questo modo effettivamente la protezione, la conservazione e la cura del nostro ambiente e delle risorse forestali”, hanno affermato i legislatori sul loro account ufficiale di Twitter.

Acuerdan las y los Legisladores, establecer como requisito para la obtención de un Título para quienes concluyan su nivel profesional, sembrar un árbol, lo cual permitirá́ de manera efectiva la protección, conservación y cuidado de nuestro medio ambiente y recursos forestales. pic.twitter.com/anBZFfqel8 — Congreso Tamaulipas (@CongresoTams) July 1, 2021

L’obiettivo della riforma è quello di consentire efficacemente la protezione, la conservazione e la cura dell’ambiente e delle risorse forestali. Per i deputati locali questa riforma è “encomiabile”, poiché il pianeta è stato deteriorato da vari fattori tra cui l’inquinamento e il taglio eccessivo di alberi.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di questo tipo di progetti esemplari. Anche in Colombia e nelle Filippine ci sono delle iniziative simili a questa che, oltre a mitigare gli effetti del cambio climatico attraverso la protezione, salvaguardia e incremento delle aree verdi, contribuiscono a formare professionisti che abbiano una maggiore consapevolezza ambientale.

