L’Amazzonia divorata dagli incendi: è stato il peggiore giugno degli ultimi 13 anni

Se il 2019 è stato un anno funesto per l’Amazzonia, letteralmente devastata dalle fiamme, anche il 2020 si prennuncia preoccupante. Nel corso del mese di giugno, gli incendi sono aumentati quasi del 20% raggiungendo il massimo degli ultimi 13 anni. Un aumento così importante all’inizio della stagione secca lascia ipotizzare che quest’anno possano addirittura superare l’annata disastrosa del 2019.

Mentre il Brasile fa i conti con l’emergenza coronavirus e i contagi alle stelle (1,5 milioni di casi in totale e oltre 62mila morti), nel silenzio generale e forse anche a causa dei minori controlli dovuti al Covid, a giugno ci sono stati numerosi incendi, la maggior parte dolosi, innescati perlopiù da taglialegna criminali e agricoltori che vogliono far spazio sul terreno a danno delle splendide foreste amazzoniche.

Secondo le stime rilasciate dall’Istituto di ricerca ambientale dell’Amazzonia (IPAM), solo lo scorso mese ci sono stati 2.248 incendi, rispetto ai 1.880 di giugno 2019. E’ il tasso più alto dal 2007 quando si registrarono 3517 incendi. E il picco purtroppo è atteso per i mesi di luglio, agosto e settembre.

Gli incendi dello scorso anno hanno raggiunto il picco ad agosto, con un totale di 30.901 roghi, triplicando il numero dello stesso periodo dell’anno precedente.

“Arrestare gli incendi e la deforestazione quest’anno, oltre a un’azione di protezione ambientale, è anche una misura di salute”, ha detto l’autore principale dello studio, il ricercatore Paulo Moutinho, dell’IPAM. La preoccupazione riflette i dati dello scorso anno, quando i comuni che hanno bruciato di più in Amazzonia hanno visto l’aria diventare il 53% più inquinata, in media, rispetto al 2018.

Secondo le stime rilasciate a giugno dall’Istituto di ricerca ambientale dell’Amazzonia (IPAM), a essere devastata dalle fiamme nel corso dei prossimi mesi potrebbe essere un’area di almeno 4.500 chilometri quadrati. L’Istituto solleva anche un’altra preoccupazione:

“In questo caso, il numero di ricoveri per problemi respiratori può aumentare in modo significativo, esercitando un’ulteriore pressione sul sistema sanitario della regione, che è già gravemente colpito da covid-19” spiega l’Ipam. “Secondo i calcoli degli scienziati, se il tasso accelerato di deforestazione continuerà nei prossimi mesi, quasi 9000 km 2 potrebbero trasformarsi in cenere, poiché ora inizia la stagione più intensa di abbattimenti e incendi, con l’arrivo della stagione secca nella regione”.