Scoperto un lago di rifiuti in una cava dismessa della Terra dei Fuochi

Un vero e proprio lago di rifiuti è stato scoperto nel Casertano, all’interno di una cava dismessa da anni e sequestrata circa un mese fa.

Cava Giglio si trova nel comune di San Felice al Cancello, in provincia di Caserta, e copre un’area di diverse migliaia di metri quadrati, oltre ad ospitare un laghetto profondo circa quattro metri.

Un invaso di 10 mila metri quadri e una cava di 5 mila, utilizzati come discarica abusiva, gettando illegalmente nell’area interno rifiuti di ogni tipo.

Ieri mattina i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia di Napoli e i tecnici dell’Arpa si sono recati sul posto per verificare la natura dei rifiuti abbandonati.

I pompieri hanno scandagliato il laghetto a bordo di gommoni e perlustrato i fondali melmosi con apposite telecamere, scoprendo un’enorme quantità di immondizia sia sulla superficie sia in profondità.

Il bacino è letteralmente colmo di rifiuti, tra cui sacchetti e flaconi in plastica, elettrodomestici, materiali di risulta, carcasse di automobili e amianto.

L’operazione è stata ordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e coordinata dalla dottoressa Maria Antonietta Troncone.

L’area era stata posta sotto sequestro in seguito a una denuncia che ha portato all’avvio delle indagini da parte della Polizia metropolitana di Napoli.

Sono in corso le analisi delle acque e le valutazioni per determinare le conseguenze per l’ambiente, ad esempio l’eventuale inquinamento della falda acquifera e la presenza di sostanze tossiche.

Resta poi da scoprire chi abbia gettato tutti quei rifiuti nella cava, di proprietà privata.

