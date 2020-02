Il lago di Levico quest’anno non riesce a ghiacciarsi: le temperature sono troppo alte

Le acque del lago di Levico, in Trentino Alto-Adige, durante i mesi invernali sono generalmente ghiacciate.

Negli ultimi anni, e soprattutto in questi primi due mesi del 2020, l’acqua del lago è però apparsa ghiacciata poche volte. Colpa del riscaldamento globale e delle temperature che scendono raramente sotto lo zero.

A confrontare la situazione è l’associazione Meteo Triveneto che, dopo aver ricevuto alcune fotografie del lago ghiacciato scattate nel 2006, ha analizzato le temperature registrate oggi e 14 anni fa scoprendo di quanto la temperatura sia aumentata in poco più di un decennio.

“Se si fa un confronto con i valori delle minime e delle massime, non c’è un solo giorno del febbraio 2020 con temperature più basse dei primi 12 giorni del febbraio 2006.

La media delle minime dei primi 12 giorni di febbraio 2006 fu di -6,0°C rispetto alla media dei primi 12 giorni 2020 di -0,8°C (quindi 5,2°C più caldo quest’anno), nel 2012 (sempre primi 12 giorni di febbraio) la minima più bassa raggiunse i -8,9°C il giorno 7, quest’anno si è fermata a -3,0°C sempre il giorno 7.

Per quanto riguarda le massime, nel 2012 la media (sempre primi 12 giorni di febbraio) fu di +7,0°C, quest’anno invece di +11,2°C (quindi 4,2°C più caldo quest’anno), la massima più elevata nel 2006 fu di +10,6°C il giorno 2, quest’anno di +16,3°C il giorno 11.

Mediamente i primi 12 giorni di febbraio 2006 furono 4,7°C più freddi di quelli del 2020.”, spiega l’associazione.

Anche confrontando le temperature dei primi 12 giorni di febbraio di quest’anno con quelle registrate nello stesso periodo del 2019, la situazione resta drammatica: mediamente, nei primi giorni di febbraio 2020, la temperatura è risultata più alta di 1,8°C rispetto allo scorso anno.

La superficie del lago di Levico dovrebbe essere ghiacciata in questo periodo, ma durante l’ultimo inverno, il ghiaccio non si è praticamente mai visto a causa del caldo record registrato in questa stagione invernale anomala.

Pochi giorni fa, la temperatura delle acque superficiali del lago era di ben 5,2°C: valori molto superiori a quelli che dovrebbero essere registrati in questo periodo dell’anno.

Fonti di riferimento: Meteo Triveneneto



