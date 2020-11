Jeff Bezos, il CEO di Amazon annuncia la prima donazione dei 10 miliardi di dollari promessi per salvare il clima

E’ l’uomo più ricco del mondo e vuole proteggere il nostro Pianeta. Il CEO di Amazon Jeff Bezos ha annunciato oggi su Instagram i primissimi beneficiari del Bezos Earth Fund da 10 miliardi di dollari

I primi 790 milioni di dollari sono pronti e presto saranno destinati a contrastare i cambiamenti climatici. Ad annunciarlo è stato Jeff Bezos, Ceo di Amazon, che ieri ha annunciato il primo imponente stanziamento. Ma si tratta solo del primo passo visto che tramite la sua fondazione ha promesso di mettere a disposizione 10 miliardi di dollari per la lotta contro il riscaldamento globale.

“Ho passato gli ultimi mesi a imparare da un gruppo di persone incredibilmente intelligenti che hanno reso il lavoro della loro vita quello di combattere il cambiamento climatico e il suo impatto sulle comunità di tutto il mondo. Sono ispirato da quello che stanno facendo ed entusiasta di aiutarli a crescere. Oggi sono lieto di annunciare i primi beneficiari del Fondo Bezos Earth: 16 organizzazioni che lavorano su soluzioni innovative, ambiziose e agili. Questi 791 milioni di dollari in donazioni sono solo l’inizio del mio impegno da 10 miliardi di dollari per finanziare scienziati, attivisti, ONG e altri. Possiamo tutti proteggere il futuro della Terra intraprendendo azioni coraggiose ora” è il messaggio postato su Instagram da Bezos.

I beneficiari elencati in questo primo roundo includono:

The Climate and Clean Energy Equity Fund; Fondazione ClimateWorks;

Dream Corps Green For All;

Eden Reforestation Projects;

Energy Foundation;

Environmental Defense Fund;

The Hive Fund for Climate and Gender Justice;

Natural Resources Defense Council.

Tra le altre organizzazioni destinate a ricevere i finanziamenti troviamo:

The Nature Conservancy;

NDN Collective; Rocky Mountain Institute;

Salk Institute for Biological Studies;

The Solutions Project;

Union of Concerned Scientists;

World Resources Institute;

e il World Wildlife Fund (WWF).

L’iniziativa è stata annunciata a febbraio quando Bezos sempre via social aveva fatto sapere che avrebbe contribuito in prima persona per iniziare, poi si sarebbe impegnato a raccogliere una cifra cospicua, volta a mitigare gli effetti del global warming e ad aiutare le popolazioni che, loro malgrado, stanno già pagando un prezzo alto.

E purtroppo gli effetti dei cambiamenti climatici sono ogni giorno più preoccupanti. Un nuovo studio, condotto dalla Ohio State University, ha rivelato che i fiordi dell’Alaska e i residenti risciano di essere investiti da violenti tsunami dovuti allo scioglimento dei ghiacciai.

Molte organizzazioni avevano ringraziato il CEO di Amazon per la sua generosità con il WWF, ad esempio che specificava di aver già ricevuto 100 milioni di dollari per proteggere e ripristinare le mangrovie e sviluppare nuovi mercati per le alghe oltre che per proteggere le foreste e altri ecosistemi:

Non si tratta della prima iniziativa di questo tipo di Bezos. Nel 2018, il leader di Amazon ha istituito una fondazione, il Bezos Day 1 Fund, promettendo un impegno di 2 miliardi di dollari destinato all’accoglienza e al sostegno delle famiglie senzatetto.

Fonti di riferimento: Instagram/Jeff Bezos

