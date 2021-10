Isola di Vulcano: scatta l’allerta gialla dopo oltre 130 anni dall’ultima eruzione

Dopo oltre 130 anni dall’ultima eruzione del vulcano, che durò addirittura due anni, la Protezione Civile – ha disposto il passaggio al livello di allerta gialla per l’isola di Vulcano -, la più meridionale dell’arcipelago delle Eolie. A causa di significative variazioni di diversi parametri del monitoraggio vulcanico, rilevate nelle ultime settimane dall’INGV, e in particolare di parametri fuori norma nell’area sommitale.

Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della protezione civile, ha affermato che – con il livello di allerta “giallo” (cui possono seguire l’arancione e il rosso oppure il rientro al livello ordinario “verde”) è molto importante che ci sia una piena consapevolezza del rischio, senza allarmismi, ma con grande responsabilità.-

🌋🔔Isola di #Vulcano: #1ottobre disposto passaggio #allertaGIALLA rischio vulcanico 👇

📡potenziamento del monitoraggio

🤝raccordo costante tra comunità scientifica e altre strutture operative di #protezionecivile

👩🏼‍🏫informazione alla popolazione

Leggi👉 https://t.co/vlFcRuqctB pic.twitter.com/ioBNQpgkD8 — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) October 1, 2021

La Protezione Civile sottolinea che l’isola di Vulcano presenta già una situazione di rischio, connessa in particolare alle fumarole ricche di gas e con temperature elevate, che in questa fase tuttavia potrebbero – intensificarsi ed estendersi su aree più ampie -.

Il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, in una diretta pubblicata sulla propria pagina facebook, ha affermato che – siamo in una condizione di attenzione -, tuttavia ha specificato che il vulcano al momento non è chiuso ma solo disciplinato nel suo accesso. E che i valori sono fuori norma solo nella parte sommitale del cratere.

L’ultima eruzione risale a 131 anni fa, durò addirittura 2 anni, dal 1888 al 1890. L’INGV specifica che da allora – Vulcano si trova in uno stato di quiete eruttiva, ma questo “sonno” è a volte disturbato da crisi di attività sismica e aumenti nelle emissioni e temperature fumaroliche, la più recente cominciatasi nel 1985. –

FONTE: Protezione Civile

Leggi anche: