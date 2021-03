Isola di Montecristo, in corso l’operazione di recupero del peschereccio “Bora Bora” (affondato nel 2019)

È iniziata la maxi operazione di recupero del relitto del peschereccio “Bora Bora”, naufragato nell’estate del 2019 nelle acque dell’Isola di Montecristo, una delle isole più selvagge e incontaminate dell’Arcipelago Toscano.

A renderlo noto è la Guardia Costiera, specificando che l’operazione è stata resa possibile grazie alla costituzione di “una sinergica rete tra pubblico e privato che ha consentito di realizzare questo intervento in un’area di particolare pregio naturalistico, parte integrante del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e ricompresa nel perimetro del cosiddetto Santuario dei cetacei”.

Ad annunciarlo su Facebook anche l’ex ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, che durante il suo mandato si era attivato per il recupero dell’imbarcazione.

“Era l’estate del 2019 quando il peschereccio “Bora Bora” si incagliò lungo le coste dell’Isola di Montecristo e finì sui fondali marini. In un’area marina particolarmente delicata e di estrema ricchezza per la nostra biodiversità.” – scrive Costa. – Fin da subito avviammo le pratiche per il suo recupero, un lavoro non semplice perché un piccolo errore può compromettere quell’ecosistema meraviglioso e fragile, più di quanto fosse già accaduto con questo tragico evento. Con orgoglio voglio condividere con voi la notizia che in queste ore è iniziata la maxi-operazione di recupero, anche grazie a una rete di solidarietà costruita con l’apporto di privati, associazioni, istituzioni.”