Molte città costiere, anche italiane, finiranno “sott’acqua”. L’innalzamento dei mari è molto più veloce del previsto

La crisi climatica, il riscaldamento globale stanno provocando un repentino aumento delle temperature che si ripercuote anche sui mari del mondo. Un nuovo studio ha stimato che l’innalzamento del livello del mare sarà ancora più rapido di quanto stimato finora.

E’ l’ipotesi avanzata da un nuovo studio condotto dagli scienziati dell’Istituto Niels Bohr dell’Università di Copenaghen secondo i quali i livelli potrebbero salire fino a 1,35 metri entro il 2100, nello scenario di riscaldamento peggiore.

Il rischio è stato sottostimato

Nell’esaminare i dati storici sull’innalzamento del livello del mare per convalidare vari modelli su cui l’IPCC si è basato per effettuare la sua valutazione, i ricercatori danesi hanno trovato una discrepanza di circa 25 cm, purtroppo a nostro svantaggio come hanno spiegato in un articolo appena pubblicato sulla rivista Ocean Science.

A loro avviso, le recenti previsioni non sarebbero coerenti con i dati storici sulla base di quello che hanno descritto come un test di “verifica della realtà”. In altre parole, l’innalzamento del livello del mare potrebbe essere peggiore di quanto temuto sia in termini di tempo e velocità che sotto il profilo quantitativo.

Negli ultimi 150 anni, durante il periodo industriale, il livello del mare è aumentato, come spiega Aslak Grinsted, professore associato della sezione di ricerca del Niels Bohr Institute, Physics of Ice, Climate and Earth.

“Ci aspettiamo, ovviamente, che ci sia una connessione tra l’aumento della temperatura e il tasso che indica lo slancio dell’aumento. Le osservazioni ci dicono che il tasso ha registrato un’accelerazione negli ultimi 150 anni. Ciò significa che possiamo creare un’immagine di come è stata storicamente la connessione tra temperatura e aumento del livello del mare. Ma 150 anni non sono molto lunghi, in realtà, a causa della grande inerzia nel riscaldamento degli oceani e delle calotte glaciali interne, quindi possono passare diverse centinaia di anni prima di vedere le conseguenze complete del riscaldamento nell’atmosfera. Questo è il motivo per cui confrontiamo le osservazioni con i risultati dei modelli di computer dettagliati che utilizziamo per rappresentare uno scenario futuro. Tra gli altri, il panel sul clima dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) delle Nazioni Unite, ha raccolto queste proiezioni, realizzate da una raccolta di molti modelli più piccoli. Questi, a loro volta, sono stati validati”

Nella valutazione più recente, il Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici ha affermato che è improbabile che il livello del mare vada oltre 1,1 metri entro il 2100. Ma secondo gli scienziati danesi i modelli non corrispondono alle osservazioni storiche.

Le previsioni utilizzate dall’IPCC si basano su un mix di modelli che combinano insieme i dati sulle calotte glaciali, i ghiacciai e il riscaldamento del mare. Le previsioni risentono, tuttavia, del fatto che a volte è disponibile solo una quantità limitata di dati. Non c’erano praticamente valori sul tasso di scioglimento dell’Antartide prima che avessimo copertura dalle osservazioni satellitari negli anni ’90.

“Abbiamo dati storici migliori per l’innalzamento del livello del mare in totale, il che, in linea di principio, consente di testare il puzzle combinato dei modelli”

spiegano gli autori che hanno cercato anche di stabilire quanto siano sensibili i modelli nel reagire al riscaldamento.

“A quanto pare, i modelli su cui basiamo le nostre previsioni sull’innalzamento del livello del mare attualmente non sono abbastanza sensibili. Per dirla chiaramente, non colpiscono nel segno quando li confrontiamo con il tasso di innalzamento del livello del mare che vediamo confrontando scenari futuri con osservazioni che risalgono indietro nel tempo “,

ha detto lo scienziato sui cambiamenti climatici Aslak Grinsted, coautore e professore associato del Niels Bohr Institute.

Il team di ricerca dell’Istituto Niels Bohr spera che il nuovo metodo per convalidare gli scenari futuri guardando al passato possa cambiare il modo in cui verrà analizzato l’innalzamento del livello del mare.

“Ci aspettiamo quindi che l’innalzamento del livello del mare nel 21 ° secolo sia più correlato alla temperatura media del secolo rispetto alla temperatura stessa entro il 2100. Successivamente, proponiamo quindi di linearizzare la relazione tra il tasso medio di innalzamento del livello del mare e l’aumento della temperatura che rappresenta l’intero secolo precedente” si legge nello studio.

Le conseguenze

Molte città costiere, anche italiane, finirebbero letteralmente sott’acqua. Secondo uno altro studio se il Mar Mediterraneo si alzerà di 60 centimetri entro il 2100 aree come quelle di Venezia e Trieste correrebbero i rischi più gravi.

Si registrerebbero importanti perdite di terra in aree di produzione alimentare come il delta del Nilo. In numerose aree della Terra, come in Bangladesh, sarebbe difficile continuare a vivere, ma la minaccia di inondazione riguarderebbe anche città come New York e Shanghai.

“Gli scenari che vediamo davanti a noi ora riguardo all’innalzamento del livello del mare sono troppo conservativi. Il mare sembra, usando il nostro metodo, salire più di quanto non lo sia creduto utilizzando il metodo attuale” concludono gli scienziati.

Fonti di riferimento: Istituto Niels Bohr dell’Università di Copenaghen, Ocean Science

