La Sardegna brucia ancora, vasto incendio nelle campagne di Torpè

Continua l’emergenza incendi in Sardegna. Le fiamme hanno colpito le campagne di Torpè, in località Unchile. Attualmente un canadair proveniente da Olbia sta intervenendo per spegnere il rogo purtroppo alimentato anche dal forte vento di maestrale che da domenica sera sta soffiando sull’isola.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) personale appartenente al GAUF del Corpo forestale di Nuoro. Ma come dicevamo, non è un episodio isolato. Nella giornata di ieri si erano concluse le operazioni di bonifica a Bonorva, dove un incendio ha distrutto tremila ettari di pascolo e macchia mediterranea.

Brutto incendio verso Torpè 😡😡😡😡 Pubblicato da Franco Floris su Lunedì 3 agosto 2020

Fonte: Unione Sarda

Leggi anche: