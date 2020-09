Maxi incendio al porto di Ancona: esplosioni e fumo. Chiusi parchi e scuole

Maxi incendio ad Ancona dove la scorsa notte le fiamme hanno colpito e devastato la zona del Porto. L’aria è irrespirabile e le autorità cittadine hanno chiuso scuole, università ma anche parchi e impianti sportivi all’aperto.

Notte di paura ad Ancona dove si è sviluppato un incendio nell’area ex Tubimar, nella zona del porto. Tutta la città è stata ricoperta da una nube di fumo. Per questo, l’Amministrazione comunale ha disposto

“la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e delle sedi universitarie per la giornata odierna. Resteranno chiusi anche parchi e impianti sportivi all’aperto. La zona interessata all’interno del porto è presidiata dalla Polizia Locale, che ha chiuso in via precauzionale via del lavoro nei pressi dell’area ex tubimar” si legge nel comunicato ufficiale.