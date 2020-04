Colonna di fumo nero si alza nel cielo di Forlì dopo l’incendio di una fabbrica di resine e schiume sintetiche

Una coltre di fumo nero si è alzata dalla zona industriale di Forlì. Nella tarda mattinata di oggi un incendio è divampato presso l’azienda Alpe di via Augusto Righi, che opera nel settore delle resine e schiume sintetiche.

Paura per i cittadini che dopo aver avvertito un forte boato, dalle finestre hanno visto un enorme nuvolone nero oscurare il cielo, soprattutto nel quartiere Coriano. I Vigili del fuoco sono accorsi sul posto e stanno cercando di domare le fiamme, che hanno distrutto completamente il capannone e il suo contenuto. All’interno erano presenti resine, schiume sintetiche e poliuretano espanso.

Come riporta Forlitoday, la nuvola di fumo è visibile da decine di chilometri di distanza, anche da Faenza e Cesena.

Al momento il Comune non ha fornito informazioni né indicazioni alla popolazione. Come spesso accade in questi casi, quando a incendiarsi sono anche materie plastiche, il timore è che a seguito della combustione possa diffondersi diossina. Per questo è meglio chiudere porte e finestre e rimanere negli spazi esterni delle abitazioni.

Vi terremo informati non appena saranno resi noti degli aggiornamenti.

Fonte di riferimento: ForliToday

