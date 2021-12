Quel mercantile pieno di legna e carburante che brucia da giorni (e rischia di diventare un disastro ambientale)

L’incendio divampa da sabato minaccia di trasformarsi in un disastro ambientale di proporzioni incalcolabili: a bordo centinaia di tonnellate di carburante

Il mercantile Almirante Storni, battente bandiera liberiana, è da quattro giorni in fiamme al largo di Vinga, sulle coste svedesi. Un grande incendio che non accenna a spegnersi malgrado la tempestiva azione dei vigili del fuoco e che minaccia di trasformarsi in un vero e proprio disastro ambientale: la nave, infatti, è carica di legname, che alimenta l’incendio, e ospita ben 600 tonnellate di carburante che potrebbero provocare un’esplosione.

L’incendio è divampato nel pomeriggio di sabato, ignote ancora le cause. Sul posto i soccorsi sono arrivati prontamente: non risultano feriti o intossicati dal fumo, ma a bordo ci sono ancora i 17 membri dell’equipaggio e le misure messe in atto fino ad ora risultano insufficienti – anche a causa del maltempo e dei venti forti che da una parte hanno reso difficili le operazioni di soccorso e dall’altra hanno favorito il propagarsi delle fiamme, che ora minacciano di lambire i serbatoi del carburante.

Finora i tentativi di rimorchiare l’imbarcazione e traghettarla verso un porto, per rendere più agevoli le operazioni di spegnimento dell’incendio, sono stati vani. Per questo motivo, le autorità svedesi hanno chiesto aiuto al governo della Norvegia che ha inviato una nave della guardia costiera nazionale per contribuire ai soccorsi. Il mercantile Almirante Storni, lungo 177 metri e largo 28, è stato costruito nel 2012 ed è parte della flotta civile della Liberia.

Släckningsarbetet på fartyget Almirante Storni som började brinna utanför Vinga, Göteborg, i lördags pågår fortfarande…. Posted by Sjöfartsverket on Tuesday, December 7, 2021

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Reuters / Sjöfartsverket

Ti consigliamo anche: